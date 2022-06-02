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***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.06.2022 13:24
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           
                       Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Haluk KAYMAKÇI , Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere , görevinden ayrılma isteğini şirketimize bildirmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034196


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YUNSA 31,24 26.761.989 % 10,00  
MZHLD 88,60 9.521.842 % 9,99  
EPLAS 19,06 32.742.746 % 9,98  
HEDEF 6,30 19.793.401 % 9,95  
DOKTA 24,34 2.957.657 % 9,95  
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13:29 Alış Satış %  
Dolar 16,4649 16,4710 % 0,48  
Euro 17,6476 17,6882 % 1,10  
Sterlin 20,6039 20,7072 % 0,98  
Frank 17,0788 17,1817 % 0,76  
Riyal 4,3772 4,3992 % 0,45  
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13:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.856 9,14  
Altın Gr. 983 983 9,82  
Cumhuriyet 6.531 6.630 41,00  
Tam 6.502 6.666 45,42  
Yarım 3.143 3.224 21,97  
Çeyrek 1.576 1.612 10,99  
Gümüş.Ons 22,08 22,12 0,26  
Gümüş Gr. 11,68 11,71 0,19  
B. Petrol 113 113 -2,83  
Seans Raporu 13:29
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