***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2022 13:24
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Haluk KAYMAKÇI , Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere , görevinden ayrılma isteğini şirketimize bildirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034196
BIST
13:322.586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 17,44
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
13:3216,4691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0769
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4736
En Düşük
16,3796
13:3217,6850
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1890
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7025
En Düşük
17,4621
13:32982,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,65
|Açılış
|: 983,13
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
983,40
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler13:29
|YUNSA
|31,24
|26.761.989
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|9.521.842
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|32.742.746
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|19.793.401
|% 9,95
|
|DOKTA
|24,34
|2.957.657
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|7.578.491
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,85
|258.453.852
|% -8,56
|
|IHLGM
|0,75
|20.196.670
|% -3,85
|
|DAGHL
|25,18
|2.731.714
|% -3,30
|
|AVGYO
|2,71
|13.438.533
|% -3,21
|
|THYAO
|49,94
|2.026.876.515
|% 1,38
|
|SISE
|21,02
|864.034.696
|% 0,29
|
|SASA
|38,22
|856.850.024
|% 1,33
|
|KRDMD
|15,16
|802.211.721
|% 0,40
|
|PETKM
|10,35
|726.958.858
|% 2,58
|
|YKBNK
|4,83
|620.157.057
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,85
|305.417.684
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,27
|131.553.945
|% -1,55
|
|DOHOL
|3,90
|322.432.588
|% 0,67
|
|TSKB
|2,27
|172.238.007
|% -1,30
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4649
|16,4710
|% 0,48
|
|Euro
|17,6476
|17,6882
|% 1,10
|
|Sterlin
|20,6039
|20,7072
|% 0,98
|
|Frank
|17,0788
|17,1817
|% 0,76
|
|Riyal
|4,3772
|4,3992
|% 0,45
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|9,14
|
|Altın Gr.
|983
|983
|9,82
|
|Cumhuriyet
|6.531
|6.630
|41,00
|
|Tam
|6.502
|6.666
|45,42
|
|Yarım
|3.143
|3.224
|21,97
|
|Çeyrek
|1.576
|1.612
|10,99
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,12
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,71
|0,19
|
|B. Petrol
|113
|113
|-2,83
|