***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2022 15:49
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Sönmez Çimento A.Ş. sermaye artırımına kadar ortaklardan sermaye avansı talep edilmesine , bu avansın sermaye yedeklerinde gösterilmesine ve yapılacak sermaye artırımında sermaye hesabına mahsup edilmesine dair karar aldığını tarafımıza bildirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064256
BIST
16:483.241
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 41,57
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
16:4818,3143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0204
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
16:4818,2957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0349
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
16:48979,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,82
|Açılış
|: 979,32
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
977,43
BIST En Aktif Hisseler16:48
|HDFGS
|2,75
|85.219.121
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|74.864.760
|% 9,99
|
|BIOEN
|12,89
|234.004.116
|% 9,98
|
|ULUFA
|6,54
|48.155.967
|% 9,92
|
|ZOREN
|3,60
|495.993.165
|% 9,76
|
|TSKB
|3,97
|15.655.782
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.408.317
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|6.540.082.687
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|16.513.772
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,43
|6.540.082.687
|% -9,94
|
|ISCTR
|8,13
|4.085.552.678
|% 3,04
|
|GARAN
|19,58
|3.952.121.480
|% -0,15
|
|THYAO
|70,45
|3.934.805.024
|% 2,47
|
|HALKB
|8,27
|3.883.790.561
|% -7,60
|
|VAKBN
|8,43
|6.540.082.687
|% -9,94
|
|EKGYO
|3,85
|2.139.783.427
|% -2,28
|
|ISCTR
|8,13
|4.085.552.678
|% 3,04
|
|HALKB
|8,27
|3.883.790.561
|% -7,60
|
|YKBNK
|7,03
|3.002.111.917
|% 4,30
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3047
|18,3143
|% 0,11
|
|Euro
|18,2833
|18,2957
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,8051
|20,9094
|% -0,08
|
|Frank
|18,8625
|18,9761
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8537
|4,8780
|% 0,22
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.666
|-10,51
|
|Altın Gr.
|977
|978
|-6,52
|
|Cumhuriyet
|6.641
|6.741
|-1,00
|
|Tam
|6.657
|6.755
|-34,00
|
|Yarım
|3.244
|3.290
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.646
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|-0,25
|
|B. Petrol
|90,71
|90,71
|-1,29
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:03SISE
Yüzde 4.47 oranında artışla 26.64 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 953, 093 adet işlem
-
17:02AKBNK
Yüzde 4.79 oranında artışla 11.59 lira fiyatla işlem gören hissede 245, 211, 745 adet işlem
-
17:01YKBNK
Yüzde 4.01 oranında artışla 7.01 lira fiyatla işlem gören hissede 427, 240, 731 adet işlem
-
17:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, TCELL, SASA
-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 78 artarak (% 1.34 ) 2, 868