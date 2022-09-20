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***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.09.2022 15:52
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz yönetim kurulu, 20.09.2022   tarihli toplantısında
      Sönmez Çimento A.Ş. iştirakimizin yapılacak sermaye artırımına mahsuben talep ettiği   sermaye avansının ödenmesi için  Sermayesinde  %5,64 oranında iştirakimiz bulunan Sönmez Pamuklu San. A.Ş' de sahibi olduğumuz  7.332.624,77 TL nominal değerli paylardan BORSADA İŞLEM  GÖRMEYEN 408.000-TL nominal değerli kısmının, BİST de oluşan son bir aylık ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan  13,4725.-TL.fiyat ile
 
 Ali Cem Sönmez'e 136.000 TL nominal değerde,
 
Osman Sönmez'e 136.000- TL nominal değerde
 
Cemil Sönmez'e 136.000- TL nominal değerde
 
olmak üzere  nakden ve defaten satışına, satışa dair takas ve nakit işleminin borsa dışında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İşlem sonrası , pay oranımız , %5,33 olacaktır.
 Süreç hakkında bilgi verilecektir.
                  
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064258


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Yarım 3.250 3.294 -12,00  
Çeyrek 1.630 1.648 -6,00  
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Gümüş Gr. 11,32 11,34 -0,16  
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