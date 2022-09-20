***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu, 20.09.2022 tarihli toplantısındaSönmez Çimento A.Ş. iştirakimizin yapılacak sermaye artırımına mahsuben talep ettiği sermaye avansının ödenmesi için Sermayesinde %5,64 oranında iştirakimiz bulunan Sönmez Pamuklu San. A.Ş' de sahibi olduğumuz 7.332.624,77 TL nominal değerli paylardan BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN 408.000-TL nominal değerli kısmının, BİST de oluşan son bir aylık ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 13,4725.-TL.fiyat ileAli Cem Sönmez'e 136.000 TL nominal değerde,Osman Sönmez'e 136.000- TL nominal değerdeCemil Sönmez'e 136.000- TL nominal değerdeolmak üzere nakden ve defaten satışına, satışa dair takas ve nakit işleminin borsa dışında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İşlem sonrası , pay oranımız , %5,33 olacaktır.Süreç hakkında bilgi verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064258BIST