***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2022 15:52
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu, 20.09.2022 tarihli toplantısında
Sönmez Çimento A.Ş. iştirakimizin yapılacak sermaye artırımına mahsuben talep ettiği sermaye avansının ödenmesi için Sermayesinde %5,64 oranında iştirakimiz bulunan Sönmez Pamuklu San. A.Ş' de sahibi olduğumuz 7.332.624,77 TL nominal değerli paylardan BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN 408.000-TL nominal değerli kısmının, BİST de oluşan son bir aylık ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 13,4725.-TL.fiyat ile
Ali Cem Sönmez'e 136.000 TL nominal değerde,
Osman Sönmez'e 136.000- TL nominal değerde
Cemil Sönmez'e 136.000- TL nominal değerde
olmak üzere nakden ve defaten satışına, satışa dair takas ve nakit işleminin borsa dışında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İşlem sonrası , pay oranımız , %5,33 olacaktır.
Süreç hakkında bilgi verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064258
BIST
15:553.244
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 44,05
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
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3.280
En Düşük
3.150
15:5518,3187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0248
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
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18,3293
En Düşük
18,2793
15:5518,2791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
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|Açılış
|: 18,3400
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|Önceki Kapanış
|: 18,4300
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18,4350
En Düşük
18,2400
15:55981,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,20
|Açılış
|: 981,94
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|Önceki Kapanış
|: 984,14
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988,10
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:53
|HDFGS
|2,75
|77.698.224
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|71.645.291
|% 9,99
|
|BIOEN
|12,88
|201.313.909
|% 9,90
|
|ZOREN
|3,60
|491.598.951
|% 9,76
|
|AYEN
|26,10
|163.556.874
|% 9,66
|
|TSKB
|3,97
|15.412.052
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.100.625
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|16.436.500
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,44
|6.213.189.908
|% -9,83
|
|VAKBN
|8,44
|6.213.189.908
|% -9,83
|
|ISCTR
|8,17
|3.757.123.353
|% 3,55
|
|THYAO
|70,60
|3.623.786.858
|% 2,69
|
|GARAN
|19,73
|3.622.919.666
|% 0,61
|
|HALKB
|8,18
|3.543.335.977
|% -8,60
|
|VAKBN
|8,44
|6.213.189.908
|% -9,83
|
|EKGYO
|3,87
|1.957.947.251
|% -1,78
|
|ISCTR
|8,17
|3.757.123.353
|% 3,55
|
|HALKB
|8,18
|3.543.335.977
|% -8,60
|
|YKBNK
|7,08
|2.677.697.847
|% 5,04
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3067
|18,3181
|% 0,13
|
|Euro
|18,2685
|18,2855
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,8456
|20,9501
|% 0,12
|
|Frank
|18,8451
|18,9586
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8559
|4,8802
|% 0,27
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-7,04
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|0,00
|
|Tam
|6.670
|6.763
|-26,00
|
|Yarım
|3.250
|3.294
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.648
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,31
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|-0,16
|
|B. Petrol
|92,35
|92,35
|0,35
|
Seans Raporu
15:53
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Endeks 3, 235 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 12 üstünde . İşlem hacmi 54, 307.00 milyon TL de
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Yüzde 4.79 oranında artışla 11.59 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 579, 599 adet işlem