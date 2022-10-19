***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2022 16:40
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/09/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Sönmez Çimento A.Ş. yönetim kurulu
Şirket sermayesinin 620.000.000 TL'ndan , 693.114.400 TL.'na nakden artırılmasına, artırılan 73.114.400 TL 'nın ortaklardan sermaye avansı olarak tahsil edilen tutarlardan, sermaye taahhütlerine karşılık olarak mahsup edilmesine ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesinin değişikliği için genel kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasına ilişkin sürecin başlatılmasına karar vermiştir.
Süreç hakkında bilgi verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072895
BIST
16:423.874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 32,41
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
16:4218,5953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
16:4218,1874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,1414
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
16:42977,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -9,97
|Açılış
|: 977,51
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler16:42
|ESEN
|58,30
|416.802.910
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|487.070.591
|% 10,00
|
|INTEM
|85,90
|43.647.802
|% 9,99
|
|BARMA
|80,90
|172.830.770
|% 9,99
|
|SMRTG
|125,50
|297.157.251
|% 9,99
|
|GLBMD
|11,18
|16.529.423
|% -6,52
|
|AKFGY
|4,15
|304.935.289
|% -6,32
|
|PEGYO
|2,43
|33.123.157
|% -5,81
|
|ODAS
|7,91
|5.025.893.372
|% -5,50
|
|KIMMR
|6,83
|7.389.822
|% -5,40
|
|THYAO
|97,90
|5.195.433.255
|% 0,67
|
|ODAS
|7,91
|5.025.893.372
|% -5,50
|
|YKBNK
|9,53
|4.354.198.939
|% 1,49
|
|AKBNK
|15,38
|4.284.809.379
|% 1,92
|
|ISCTR
|9,87
|3.353.607.284
|% 4,22
|
|ODAS
|7,91
|5.025.893.372
|% -5,50
|
|YKBNK
|9,53
|4.354.198.939
|% 1,49
|
|EKGYO
|4,42
|1.639.825.123
|% 0,68
|
|ISCTR
|9,87
|3.353.607.284
|% 4,22
|
|AKBNK
|15,38
|4.284.809.379
|% 1,92
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5884
|18,5953
|% 0,06
|
|Euro
|18,1780
|18,1874
|% -0,77
|
|Sterlin
|20,8865
|20,9912
|% -0,45
|
|Frank
|18,4714
|18,5827
|% -0,82
|
|Riyal
|4,9330
|4,9577
|% -0,03
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|-18,41
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-10,39
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-24,00
|
|Tam
|6.646
|6.731
|-33,00
|
|Yarım
|3.238
|3.291
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,41
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|-0,18
|
|B. Petrol
|90,61
|90,61
|0,58
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:57XU100
Endeks 3, 871 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 66, 134.00 milyon TL de
-
16:57MERIT
Yüzde 7.37 oranında artışla 34.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 334 adet işlem
-
16:56ECZYT
Yüzde 5.71 oranında artışla 87.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 132, 982 adet işlem
-
16:55YGYO
Yüzde 5.15 oranında artışla 1.02 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 277, 951 adet işlem
-
16:54ORGE
Yüzde 6.42 oranında artışla 19.24 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 136, 161 adet işlem