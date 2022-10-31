***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2022 16:32
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Sönmez Çimento AŞ. sermayesinin 693.114.400 TL'na artırılmasına ilişkin tescil işleminin tamamlandığı bilgisi alınmıştır. Şirketimizin sermayedeki payı % 15 olarak aynı kalmıştır, tutarı 103.967.160 TL'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075302
BIST
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 99,98
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.982
En Düşük
3.881
18:0518,6091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0286
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,3767
18:0518,4031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1335
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,3351
18:05980,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,72
|Açılış
|: 980,00
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
967,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.406,10
|201.197.905
|% 10,00
|
|AKCNS
|44,00
|105.322.328
|% 10,00
|
|EDIP
|4,40
|23.527.495
|% 10,00
|
|YAPRK
|50,60
|32.775.503
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|5.503.222
|% 10,00
|
|AGYO
|5,50
|59.861.118
|% -9,98
|
|CEOEM
|13,30
|66.442.991
|% -9,95
|
|MZHLD
|125,80
|36.781.941
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,74
|686.755
|% -9,71
|
|METRO
|1,52
|141.762.609
|% -7,88
|
|THYAO
|101,30
|6.452.211.849
|% 4,49
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SASA
|120,20
|2.785.839.020
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|SISE
|33,22
|2.446.696.864
|% 2,09
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% -0,23
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|ISCTR
|9,32
|2.344.074.241
|% 2,98
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SKBNK
|2,03
|456.416.287
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6031
|18,6091
|% 0,15
|
|Euro
|18,3901
|18,4031
|% -0,72
|
|Sterlin
|21,3450
|21,4521
|% -0,80
|
|Frank
|18,5047
|18,6161
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9358
|4,9606
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|-6,92
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.604
|6.669
|-67,00
|
|Yarım
|3.218
|3.258
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.628
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,16
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,29
|92,29
|-1,48
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IMASM
Yüzde 9.91 oranında artışla 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 873 adet işlem
-
17:58IPEKE
Yüzde 5.54 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 721, 759 adet işlem
-
17:56EUHOL
Yüzde 6.75 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 843, 667 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 29 artarak (% 2.48 ) 4, 317
-
17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de