***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.05.2021 17:02
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 56.065.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 75.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
SONME, TRASONME91B5 56.065.000 18.935.000,000 33,77329 SONME, TRASONME91B5 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 56.065.000 18.935.000,000 33,77329
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 5.086.941,67
Geçmiş Yıl Karları (TL) 13.848.058,33
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021
SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 19/04/2021 tarihli kararı çerçevesinde, 2020 hesap dönemi Bilançosunda yer alan 5.086.941,67.-TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ve 13.848.058,33.-TL Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere, toplam 18.935.000,00.-TL tutarında İç kaynaklardan karşılanmak suretiyle sermayemizin 56.065.000,00-.TL'den 75.000.000,00.-TL'ye artırılmasıyla ilgili Ana sözleşme tadili ve ön izni için 07.05.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Esas Sermaye sisteminde olan şirketimiz, SPK madde tadil onayı/ ön izni sonrası mevzuat gereği genel kurul onayına gidecektir.
Süreç hakkında bilgi verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935279
BIST