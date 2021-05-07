***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 56.065.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 75.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviSONME, TRASONME91B5 56.065.000 18.935.000,000 33,77329 SONME, TRASONME91B5 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 56.065.000 18.935.000,000 33,77329İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 5.086.941,67Geçmiş Yıl Karları (TL) 13.848.058,33Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 19/04/2021 tarihli kararı çerçevesinde, 2020 hesap dönemi Bilançosunda yer alan 5.086.941,67.-TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ve 13.848.058,33.-TL Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere, toplam 18.935.000,00.-TL tutarında İç kaynaklardan karşılanmak suretiyle sermayemizin 56.065.000,00-.TL'den 75.000.000,00.-TL'ye artırılmasıyla ilgili Ana sözleşme tadili ve ön izni için 07.05.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Esas Sermaye sisteminde olan şirketimiz, SPK madde tadil onayı/ ön izni sonrası mevzuat gereği genel kurul onayına gidecektir.Süreç hakkında bilgi verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935279BIST