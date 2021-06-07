***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.06.2021 17:27
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sönmez Çimento Yapı ve Madenclik A.Ş. Çimento ve Klinker Üretimi 460.850.000,00 69.127.500,00 TRY 15,00 İştirak
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. Viskon İplik İmalatı 79.931.250,00 5.831.506,88 TRY 7,30 Ortak - İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940718
BIST
18:051.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,15
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
18:058,6292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0376
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
18:0510,5327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0174
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
18:05525,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,95
|Açılış
|: 525,05
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|29,04
|10.491.281
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.242.866
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,38
|2.790.713
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,78
|4.493.146
|% 9,88
|
|RYSAS
|4,27
|24.048.948
|% 9,77
|
|METUR
|22,50
|24.468.735
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,54
|271.525
|% -9,92
|
|PKENT
|2.458,70
|2.325.678
|% -8,63
|
|AYES
|20,74
|1.277.898
|% -7,58
|
|DERHL
|5,11
|16.949.621
|% -7,43
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|KOZAL
|125,30
|805.977.562
|% 3,73
|
|SISE
|8,19
|690.664.528
|% 1,49
|
|KRDMD
|7,79
|624.265.668
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,99
|387.749.140
|% 2,05
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|YKBNK
|2,24
|423.983.964
|% 1,36
|
|BOBET
|4,11
|462.324.516
|% -2,84
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6258
|8,6292
|% -0,43
|
|Euro
|10,5269
|10,5327
|% -0,16
|
|Sterlin
|12,1981
|12,2592
|% -0,30
|
|Frank
|9,5805
|9,6383
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2942
|2,3057
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|3,46
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,92
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,34
|71,34
|-0,55
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HUBVC
Yüzde 5.62 oranında artışla 13.53 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 753, 123 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, TUPRS, GUBRF
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, SAHOL, ASELS
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 61 artarak (% 1.08 ) 1, 268
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, RODRG, OSMEN, RYSAS