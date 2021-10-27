***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.10.2021 17:41
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sönmez Çimento Yapı ve Madenclik A.Ş. Çimento ve Klinker Üretimi 620.000.000,00 93.000.000,00 TRY 15,00 İştirak
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. Viskon İplik İmalatı 79.931.250,00 4.508.506,88 TRY 5,64 Ortak - İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972875
BIST
18:051.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,05
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.521
En Düşük
1.503
18:059,5148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0209
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
18:0511,0522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0148
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
18:05548,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,20
|Açılış
|: 548,74
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|JANTS
|64,50
|327.029.972
|% 9,97
|
|RHEAG
|2,22
|7.872.396
|% 9,90
|
|TSPOR
|5,24
|538.544.152
|% 9,85
|
|KRGYO
|6,37
|29.285.611
|% 8,70
|
|FMIZP
|113,50
|132.564.168
|% 6,47
|
|BIOEN
|25,00
|421.963.738
|% -7,41
|
|ISGSY
|8,08
|217.209.084
|% -7,13
|
|KSTUR
|249,20
|446.317
|% -6,25
|
|EUKYO
|4,54
|2.949.384
|% -6,00
|
|IZTAR
|23,02
|6.588.255
|% -5,96
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 3,46
|
|THYAO
|14,85
|1.483.519.515
|% 1,02
|
|EREGL
|19,77
|1.409.185.245
|% -1,15
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.116.238
|% 3,58
|
|ASELS
|16,48
|1.002.592.502
|% -2,89
|
|YKBNK
|2,66
|933.625.957
|% 2,31
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 3,46
|
|EKGYO
|1,97
|395.646.468
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.116.238
|% 3,58
|
|DOHOL
|2,66
|361.839.724
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5100
|9,5148
|% -0,22
|
|Euro
|11,0432
|11,0522
|% -0,13
|
|Sterlin
|13,0219
|13,0872
|% -0,53
|
|Frank
|10,3304
|10,3927
|% -0,00
|
|Riyal
|2,5293
|2,5420
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,32
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|-1,38
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:56ERBOS
Yüzde 4.56 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 587, 888 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 04 artarak (% 0.30 ) 1, 332
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, KARYE, HEDEF, ATATP, ZRGYO
-
17:55
UMPAS, ZRGYO, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55
RODRG, BERA, ANGEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında