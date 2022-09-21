***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.09.2022 13:57
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sönmez Çimento Yapı ve Madenclik A.Ş. Çimento ve Klinker Üretimi 620.000.000,00 93.000.000,00 TRY 15,00 İştirak
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. Viskon İplik İmalatı 130.000.000,00 6.924.624,77 TRY 5,327 Ortak - İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064480
BIST
16:173.268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -9,93
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
16:1718,3328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0140
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
16:1718,1952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0591
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
16:17986,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,62
|Açılış
|: 986,62
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler16:17
|ZOREN
|3,96
|960.730.790
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.646.921
|% 10,00
|
|BAGFS
|21,86
|114.587.641
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,19
|57.530.940
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,95
|77.656.016
|% 9,93
|
|KZBGY
|32,12
|75.313.331
|% -9,98
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|12.081.697
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|204.925.982
|% -9,88
|
|SKBNK
|3,12
|831.756.297
|% -9,83
|
|THYAO
|70,25
|4.061.708.663
|% -3,04
|
|ASELS
|32,18
|3.387.460.663
|% 4,62
|
|VAKBN
|8,10
|2.542.359.413
|% -3,91
|
|GARAN
|19,50
|2.193.298.982
|% -3,18
|
|HALKB
|8,15
|2.061.418.936
|% -3,09
|
|EKGYO
|3,95
|1.588.371.774
|% -1,50
|
|VAKBN
|8,10
|2.542.359.413
|% -3,91
|
|YKBNK
|7,07
|1.979.806.490
|% -1,26
|
|ZOREN
|3,96
|960.730.790
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,12
|831.756.297
|% -9,83
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3225
|18,3328
|% 0,08
|
|Euro
|18,1782
|18,1952
|% -0,32
|
|Sterlin
|20,7359
|20,8399
|% -0,18
|
|Frank
|18,9480
|19,0622
|% 0,22
|
|Riyal
|4,8559
|4,8802
|% 0,07
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|9,70
|
|Altın Gr.
|986
|986
|6,46
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.688
|6.776
|1,00
|
|Yarım
|3.259
|3.305
|6,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.653
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,56
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,21
|
|B. Petrol
|92,35
|92,35
|1,73
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:32PRDGS
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 925, 785 adet işlem
-
16:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, GARAN
-
16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 61 kaybederek (% -0.33 ) 2, 900
-
16:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUSE, EGGUB, ZOREN, CEMAS, BAGFS, ULUFA, CRDFA
-
16:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TSKB, ISGYO, KZBGY, SKBNK, KUVVA, AVOD