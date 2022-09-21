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***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.09.2022 13:57
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sönmez Çimento Yapı ve Madenclik A.Ş. Çimento ve Klinker Üretimi 620.000.000,00 93.000.000,00 TRY 15,00 İştirak
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. Viskon İplik İmalatı 130.000.000,00 6.924.624,77 TRY 5,327 Ortak - İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064480


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BIST En Aktif Hisseler16:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ZOREN 3,96 960.730.790 % 10,00  
ULUSE 118,80 18.646.921 % 10,00  
BAGFS 21,86 114.587.641 % 9,96  
ULUFA 7,19 57.530.940 % 9,94  
EGGUB 66,95 77.656.016 % 9,93  
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16:17 Alış Satış %  
Dolar 18,3225 18,3328 % 0,08  
Euro 18,1782 18,1952 % -0,32  
Sterlin 20,7359 20,8399 % -0,18  
Frank 18,9480 19,0622 % 0,22  
Riyal 4,8559 4,8802 % 0,07  
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16:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.675 1.675 9,70  
Altın Gr. 986 986 6,46  
Cumhuriyet 6.659 6.759 14,00  
Tam 6.688 6.776 1,00  
Yarım 3.259 3.305 6,00  
Çeyrek 1.634 1.653 2,00  
Gümüş.Ons 19,54 19,56 0,28  
Gümüş Gr. 11,54 11,56 0,21  
B. Petrol 92,35 92,35 1,73  
Seans Raporu 16:17
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