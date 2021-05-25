***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2021 11:11
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937662
BIST
11:111.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,99
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.447
11:118,4092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0202
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4157
En Düşük
8,3771
11:1110,3095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0587
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3202
En Düşük
10,2454
11:11508,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,00
|Açılış
|: 508,36
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,31
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler11:11
|TRILC
|47,18
|127.921.027
|% 9,98
|
|OZRDN
|9,52
|649.506
|% 9,93
|
|ORMA
|33,90
|62.207
|% 7,62
|
|SAYAS
|29,80
|31.719.328
|% 6,43
|
|TUCLK
|9,02
|25.809.316
|% 6,37
|
|KUTPO
|55,00
|3.757.820
|% -9,98
|
|DERHL
|7,31
|7.400.378
|% -9,98
|
|DENGE
|4,91
|206.834
|% -8,74
|
|MERIT
|229,90
|59.314
|% -6,16
|
|MEGAP
|7,35
|6.286.230
|% -5,77
|
|GARAN
|8,15
|540.977.127
|% 0,87
|
|KARSN
|5,10
|275.141.429
|% 1,19
|
|EREGL
|18,94
|255.804.480
|% -1,51
|
|FENER
|34,84
|171.780.750
|% 4,12
|
|KRDMD
|8,02
|166.779.360
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,98
|138.475.190
|% 0,00
|
|GARAN
|8,15
|540.977.127
|% 0,87
|
|KARSN
|5,10
|275.141.429
|% 1,19
|
|IHLGM
|1,05
|29.540.394
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,16
|55.398.813
|% 0,00
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|-0,16
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,28
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|12,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|11,14
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,39
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,65
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,12
|68,12
|-0,27
|