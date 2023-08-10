***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıArsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi10.07.2023Tescil Tarihi14.07.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su17.07.2023 - 10872AçıklamalarŞirketimizin 10.07.2023 tarihli Olağan Genel Kurulunda şirketin 2023 yılı bağımsız denetiminin Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesine dair karar 14.07.2023 tarihinde tescil olmuştur.Böylece şirketimizin 30.06.2023 Sınırlı Bağımsız Denetimi ile 31.12.2023 Tam Bağımsız Denetimi Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yürütülecektir.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183520BIST