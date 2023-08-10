***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.08.2023 14:58
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.07.2023
Tescil Tarihi
14.07.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17.07.2023 - 10872
Açıklamalar
Şirketimizin 10.07.2023 tarihli Olağan Genel Kurulunda şirketin 2023 yılı bağımsız denetiminin Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesine dair karar 14.07.2023 tarihinde tescil olmuştur.
Böylece şirketimizin 30.06.2023 Sınırlı Bağımsız Denetimi ile 31.12.2023 Tam Bağımsız Denetimi Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yürütülecektir.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183520
BIST