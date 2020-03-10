***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları NetÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 52.000.000 2.092.708 -22.856 5.199.245 217.957.291 55.342.931 332.569.319 0 332.569.319Transferler146.569 55.342.931 -55.342.931Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.567 28.402.476 28.400.909 0 28.400.909Dönem Sonu Bakiyeler19 52.000.000 2.092.708 -24.423 5.199.245 273.300.222 28.402.476 360.970.228 0 360.970.228Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 52.000.000 2.092.708 -24.423 5.199.245 273.300.222 28.402.476 360.970.228 0 360.970.228Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler146.569 28.255.187 -28.402.476 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.429 44.972.113 44.990.542 0 44.990.542Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-2.768.016 -2.768.016 0 -2.768.016Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-14.385 -14.385 0 -14.385Dönem Sonu Bakiyeler19 52.000.000 2.092.708 -5.994 5.345.814 298.773.728 44.972.113 403.178.369 0 403.178.369Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.595.959 45.523.097Dönem Karı (Zararı)44.972.113 28.402.476Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)44.972.113 28.402.476Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-29.080.010 -5.518.708Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 3.431 282.001Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.520.203 168.174Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.509.036 1.642.990Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 5.509.036 1.642.990Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7.365.619 8.986.096Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-45.478.299 -16.597.969Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-45.478.299 -17.371.208Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21 0 773.239İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.296.144 22.639.329Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.512.465 -22.073.393Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.264.804 5.807.575Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-27.391.402 -27.714.891Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-6.779.782 -9.223.938Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler44.405.431 -1.850.618Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-34.933.470 22.657.417Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)22.650.740 55.037.177Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.595.959 45.523.097YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.987.205 -36.480.417Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-2.963.863 -25.842.657Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 5.660.054Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.665 -80.858Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.013.677 -16.216.956FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.972.884 -7.925.541Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri19.386.056 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.716.034 -6.282.551Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-420.086 0Ödenen Temettüler-2.768.016Ödenen Faiz-5.509.036 -1.642.990YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-418.362 1.117.139NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-418.362 1.117.139DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.747.778 1.630.639DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.329.416 2.747.778Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.329.416 2.747.778Ticari Alacaklar6 36.944.424 33.120.732İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,28 2.257.520 2.954.298İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6,28 34.686.904 30.166.434Diğer Alacaklar7 70.240 2.295.987İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7,28 62.000 329.308İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7,28 8.240 1.966.679Peşin Ödenmiş Giderler8 35.984.634 29.204.852Diğer Dönen Varlıklar17 3.472.162 3.511.219ARA TOPLAM78.800.876 70.880.568TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR78.800.876 70.880.568DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 52.274.556 49.310.693Ticari Alacaklar6 19.299.508 23.876.862İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,28 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6,28 19.299.508 23.876.862Stoklar10 66.601.565 39.210.163Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 405.858.840 347.366.864Maddi Duran Varlıklar11 0 27.718Kullanım Hakkı Varlıkları13 1.082.597 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 36.528 30.294Şerefiye12 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 36.528 30.294TOPLAM DURAN VARLIKLAR545.153.594 459.822.594TOPLAM VARLIKLAR623.954.470 530.703.162KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 18.059.340 10.080.220İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 18.059.340 10.080.220Banka Kredileri5 17.931.057 10.080.220Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 128.283 0Ticari Borçlar6 55.579.559 8.391.727İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,28 13.439.580 6.256.235İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6,28 42.139.979 2.135.492Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 107.580 91.544Diğer Borçlar7 58.000 34.952.480İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,28 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7,28 58.000 34.952.480Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 20.158.463 0Kısa Vadeli Karşılıklar15 391.781 226.029Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 300.171 226.029Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 91.610 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 1.546.998 636.008ARA TOPLAM95.901.721 54.378.008TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER95.901.721 54.378.008UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar26.942.734 20.314.843İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 26.942.734 20.314.843Banka Kredileri5 25.991.530 20.314.843Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 951.204 0Diğer Borçlar7 1.114.738 803.776İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.114.738 803.776Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 96.570.571 94.078.294Uzun Vadeli Karşılıklar16 246.337 158.013Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 246.337 158.013TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER124.874.380 115.354.926TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER220.776.101 169.732.934ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar403.178.369 360.970.228Ödenmiş Sermaye19 52.000.000 52.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 2.092.708 2.092.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -5.994 -24.423Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 5.345.814 5.199.245Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 298.773.728 273.300.222Net Dönem Karı veya Zararı27 44.972.113 28.402.476TOPLAM ÖZKAYNAKLAR403.178.369 360.970.228TOPLAM KAYNAKLAR623.954.470 530.703.162Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29.101.876 25.657.861Satışların Maliyeti-4.479.399 -3.163.608TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.622.477 22.494.253BRÜT KAR (ZARAR)24.622.477 22.494.253Genel Yönetim Giderleri-4.719.346 -4.429.930Pazarlama Giderleri-4.954.652 -1.071.051Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.289.678 5.524.485Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-9.257.332 -84.164ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.980.825 22.433.593Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler45.478.299 17.371.208FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)53.459.124 39.804.801Finansman Giderleri-8.487.011 -11.402.325SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)44.972.113 28.402.476SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)44.972.113 28.402.476DÖNEM KARI (ZARARI)44.972.113 28.402.476Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları44.972.113 28.402.476Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,86480000 0,54620000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18.429 -1.567Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18.429 -1.567Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.429 -1.567TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)44.990.542 28.400.909Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları44.990.542 28.400.909http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826758BIST