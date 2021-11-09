***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 23:50
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 2.092.708 -5.994 83.241.693 5.345.814 353.347.398 52.356.278 548.377.897 12.353.546 560.731.443
Transferler
52.356.278 -52.356.278
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.923 76.600.170 1.793.905 78.414.998 16.822 78.431.820
Dönem Karı (Zararı)
1.793.905 1.793.905 16.822 1.810.727
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.923 76.600.170 76.621.093 0 76.621.093
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 14.929 159.841.863 5.345.814 405.703.676 1.793.905 626.792.895 12.370.368 639.163.263
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 14.295 272.452.453 5.345.814 -40.389.172 405.703.676 903.633.477 1.600.853.251 86.575.350 1.687.428.601
Transferler
903.633.477 -903.633.477
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.403 176.009.658 -21.386.504 154.522.751 11.566.912 166.089.663
Dönem Karı (Zararı)
-21.386.504 -21.386.504 332.253 -21.054.251
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.403 176.009.658 175.909.255 11.234.659 187.143.914
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-717.151.549 -717.151.549 0 -717.151.549
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -717.151.549 -86.108 448.462.111 5.345.814 -40.389.172 1.309.337.153 -21.386.504 1.038.224.453 98.142.262 1.136.366.715
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.384.770.528 177.804.350
Dönem Karı (Zararı)
-21.054.251 1.810.727
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25 -21.054.251 1.810.727
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
201.763.958 95.721.024
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40.162 31.254
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22 -1.769.357 3.620.418
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23.373.022 12.172.248
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-492.926 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23.865.948 12.172.248
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18 176.009.658 76.600.170
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 4.110.473 3.296.934
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.180.780.699 80.272.599
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.216.066.500 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -190.346.008 -22.545.505
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -68.463.010 -4.042.665
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 37.355.318 -28.391.838
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 83.878.029 -70.889.802
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 167.456.774 127.700.106
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -355.856 28.059.934
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 -64.811.048 50.382.369
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.361.490.406 177.804.350
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-236.349 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23.516.471 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-590.864.520 -261.482.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-195.627.505 -55.190.388
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 79.417.418
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-395.237.015 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0 -285.709.530
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-758.877.165 83.111.971
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-717.151.549 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 60.453.108 131.911.811
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -78.249.941 -36.259.528
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-62.835 -368.064
Ödenen Faiz
-23.865.948 -12.172.248
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.028.843 -566.179
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.028.843 -566.179
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 36.463.678 9.656.422
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 71.492.521 9.090.243
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 71.492.521 36.463.678
Finansal Yatırımlar
5 0 1.216.066.500
Ticari Alacaklar
294.814.121 100.224.322
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,26 24.991.399 6.170.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 269.822.722 94.053.742
Diğer Alacaklar
2.433.602 1.360.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.433.602 1.360.803
Stoklar
403.683 0
Peşin Ödenmiş Giderler
21.891.906 105.735.957
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9,26 5.682.608 93.127.665
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 16.209.298 12.608.292
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.177 0
Diğer Dönen Varlıklar
17 77.976.234 10.586.023
ARA TOPLAM
469.014.244 1.470.437.283
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
469.014.244 1.470.437.283
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 96.000 96.000
Ticari Alacaklar
2.605.640 6.849.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.605.640 6.849.431
Stoklar
11 69.325.507 106.680.825
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 1.383.793.853 988.556.838
Maddi Duran Varlıklar
255.485.557 59.858.052
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 1.053.662 803.124
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.133 34.099
Peşin Ödenmiş Giderler
20.081 54.058
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 20.081 54.058
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.712.412.433 1.162.932.427
TOPLAM VARLIKLAR
2.181.426.677 2.633.369.710
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
80.846.524 37.233.687
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.625.459 9.564.297
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6,26 1.625.459 9.564.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
79.221.065 27.669.390
Banka Kredileri
6 78.883.425 27.597.627
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 337.640 71.763
Ticari Borçlar
275.318.227 53.038.653
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,26 261.083.006 15.713.686
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 14.235.221 37.324.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 235.817 87.565
Diğer Borçlar
17.304.507 18.691.694
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,26 3.906.352 5.073.902
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 13.398.155 13.617.792
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
106.401.957 137.138.749
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9,26 2.033.303 566.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 104.368.654 136.572.304
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
252.094.732 224.467.788
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.004.980 4.093.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 166.700 143.362
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.838.280 3.950.315
ARA TOPLAM
734.206.744 474.751.813
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
734.206.744 474.751.813
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
186.438.918 271.448.659
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
46.099.203
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6,26 46.099.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
186.438.918 225.349.456
Banka Kredileri
6 185.683.876 224.644.355
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 755.042 705.101
Ticari Borçlar
0 54.822.800
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,26 0 54.822.800
Diğer Borçlar
1.775.926 1.636.493
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.775.926 1.636.493
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27.065.016 61.139.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 27.065.016 61.139.272
Uzun Vadeli Karşılıklar
271.844 308.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 271.844 308.995
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 95.301.514 81.833.077
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
310.853.218 471.189.296
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.045.059.962 945.941.109
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.038.224.453 1.600.853.251
Ödenmiş Sermaye
18 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 2.092.708 2.092.708
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-717.151.549 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-86.108 14.295
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-86.108 14.295
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -86.108 14.295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
448.462.111 272.452.453
Yabancı Para Çevrim Farkları
448.462.111 272.452.453
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 5.345.814 5.345.814
Diğer Özkaynak Payları
-40.389.172 -40.389.172
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 1.309.337.153 405.703.676
Net Dönem Karı veya Zararı
25 -21.386.504 903.633.477
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 98.142.262 86.575.350
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.136.366.715 1.687.428.601
TOPLAM KAYNAKLAR
2.181.426.677 2.633.369.710
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 259.358.786 82.462.620 73.893.119 32.086.132
Satışların Maliyeti
19 -154.916.356 -32.316.019 -49.556.499 -11.554.294
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
104.442.430 50.146.601 24.336.620 20.531.838
BRÜT KAR (ZARAR)
104.442.430 50.146.601 24.336.620 20.531.838
Genel Yönetim Giderleri
20 -16.046.069 -14.058.690 -5.776.691 -4.355.018
Pazarlama Giderleri
20 -1.657.782 -2.229.501 -309.626 -1.207.750
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 17.349.616 4.194.583 10.284.766 766.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -5.795.183 -11.158.698 -14.727.536 -10.117.644
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
98.293.012 26.894.295 13.807.533 5.618.094
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
98.293.012 26.894.295 13.807.533 5.618.094
Finansman Gelirleri
23 492.926 0 10.899 0
Finansman Giderleri
23 -115.729.716 -21.786.634 -24.943.398 -8.755.055
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-16.943.778 5.107.661 -11.124.966 -3.136.961
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.110.473 -3.296.934 -1.956.406 -860.557
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.602.164 -2.522.046 -825.793 -816.749
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.508.309 -774.888 -1.130.613 -43.808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.054.251 1.810.727 -13.081.372 -3.997.518
DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.054.251 1.810.727 -13.081.372 -3.997.518
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
332.253 16.822 -242.046 138.329
Ana Ortaklık Payları
-21.386.504 1.793.905 -12.839.326 -4.135.847
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,41130000 0,03450000 -0,24690000 -0,07950000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-100.403 20.923 1.420 -14.508
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-100.403 20.923 1.420 -14.508
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
187.244.317 76.600.170 -7.823.788 44.089.933
Yabancı Para Çevrim Farkları
187.244.317 76.600.170 -7.823.788 44.089.933
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
187.143.914 76.621.093 -7.822.368 44.075.425
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
166.089.663 78.431.820 -20.903.740 40.077.907
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.566.912 16.822 -711.473 138.329
Ana Ortaklık Payları
154.522.751 78.414.998 -20.192.267 39.939.578
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976721
BIST