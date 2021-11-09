***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.200.000 2.092.708 -5.994 83.241.693 5.345.814 353.347.398 52.356.278 548.377.897 12.353.546 560.731.443Transferler52.356.278 -52.356.278Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.923 76.600.170 1.793.905 78.414.998 16.822 78.431.820Dönem Karı (Zararı)1.793.905 1.793.905 16.822 1.810.727Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20.923 76.600.170 76.621.093 0 76.621.093Dönem Sonu Bakiyeler52.000.000 2.092.708 14.929 159.841.863 5.345.814 405.703.676 1.793.905 626.792.895 12.370.368 639.163.263Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 2.092.708 14.295 272.452.453 5.345.814 -40.389.172 405.703.676 903.633.477 1.600.853.251 86.575.350 1.687.428.601Transferler903.633.477 -903.633.477Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-100.403 176.009.658 -21.386.504 154.522.751 11.566.912 166.089.663Dönem Karı (Zararı)-21.386.504 -21.386.504 332.253 -21.054.251Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-100.403 176.009.658 175.909.255 11.234.659 187.143.914Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-717.151.549 -717.151.549 0 -717.151.549Dönem Sonu Bakiyeler52.000.000 2.092.708 -717.151.549 -86.108 448.462.111 5.345.814 -40.389.172 1.309.337.153 -21.386.504 1.038.224.453 98.142.262 1.136.366.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.384.770.528 177.804.350Dönem Karı (Zararı)-21.054.251 1.810.727Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)25 -21.054.251 1.810.727Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler201.763.958 95.721.024Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler40.162 31.254Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22 -1.769.357 3.620.418Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23.373.022 12.172.248Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-492.926 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23.865.948 12.172.248Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler18 176.009.658 76.600.170Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 4.110.473 3.296.934İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.180.780.699 80.272.599Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)1.216.066.500 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -190.346.008 -22.545.505Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -68.463.010 -4.042.665Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 37.355.318 -28.391.838Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 83.878.029 -70.889.802Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 167.456.774 127.700.106Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -355.856 28.059.934Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16 -64.811.048 50.382.369Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.361.490.406 177.804.350Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-236.349 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)23.516.471 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-590.864.520 -261.482.500Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-195.627.505 -55.190.388Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 0 79.417.418Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-395.237.015 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları0 -285.709.530FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-758.877.165 83.111.971Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)-717.151.549 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 60.453.108 131.911.811Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -78.249.941 -36.259.528Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-62.835 -368.064Ödenen Faiz-23.865.948 -12.172.248YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.028.843 -566.179NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.028.843 -566.179DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 36.463.678 9.656.422DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 71.492.521 9.090.243Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 71.492.521 36.463.678Finansal Yatırımlar5 0 1.216.066.500Ticari Alacaklar294.814.121 100.224.322İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,26 24.991.399 6.170.580İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 269.822.722 94.053.742Diğer Alacaklar2.433.602 1.360.803İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.433.602 1.360.803Stoklar403.683 0Peşin Ödenmiş Giderler21.891.906 105.735.957İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9,26 5.682.608 93.127.665İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 16.209.298 12.608.292Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.177 0Diğer Dönen Varlıklar17 77.976.234 10.586.023ARA TOPLAM469.014.244 1.470.437.283TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR469.014.244 1.470.437.283DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 96.000 96.000Ticari Alacaklar2.605.640 6.849.431İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.605.640 6.849.431Stoklar11 69.325.507 106.680.825Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 1.383.793.853 988.556.838Maddi Duran Varlıklar255.485.557 59.858.052Kullanım Hakkı Varlıkları12 1.053.662 803.124Maddi Olmayan Duran Varlıklar32.133 34.099Peşin Ödenmiş Giderler20.081 54.058İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 20.081 54.058TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.712.412.433 1.162.932.427TOPLAM VARLIKLAR2.181.426.677 2.633.369.710KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları80.846.524 37.233.687İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.625.459 9.564.297Kiralama İşlemlerinden Borçlar6,26 1.625.459 9.564.297İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları79.221.065 27.669.390Banka Kredileri6 78.883.425 27.597.627Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 337.640 71.763Ticari Borçlar275.318.227 53.038.653İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,26 261.083.006 15.713.686İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 14.235.221 37.324.967Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 235.817 87.565Diğer Borçlar17.304.507 18.691.694İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,26 3.906.352 5.073.902İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 13.398.155 13.617.792Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)106.401.957 137.138.749İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9,26 2.033.303 566.445İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 104.368.654 136.572.304Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü252.094.732 224.467.788Kısa Vadeli Karşılıklar2.004.980 4.093.677Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 166.700 143.362Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.838.280 3.950.315ARA TOPLAM734.206.744 474.751.813TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER734.206.744 474.751.813UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar186.438.918 271.448.659İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar46.099.203Kiralama İşlemlerinden Borçlar6,26 46.099.203İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar186.438.918 225.349.456Banka Kredileri6 185.683.876 224.644.355Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 755.042 705.101Ticari Borçlar0 54.822.800İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,26 0 54.822.800Diğer Borçlar1.775.926 1.636.493İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.775.926 1.636.493Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)27.065.016 61.139.272İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 27.065.016 61.139.272Uzun Vadeli Karşılıklar271.844 308.995Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 271.844 308.995Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 95.301.514 81.833.077TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER310.853.218 471.189.296TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.045.059.962 945.941.109ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.038.224.453 1.600.853.251Ödenmiş Sermaye18 52.000.000 52.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 2.092.708 2.092.708Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-717.151.549 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-86.108 14.295Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-86.108 14.295Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -86.108 14.295Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)448.462.111 272.452.453Yabancı Para Çevrim Farkları448.462.111 272.452.453Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 5.345.814 5.345.814Diğer Özkaynak Payları-40.389.172 -40.389.172Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 1.309.337.153 405.703.676Net Dönem Karı veya Zararı25 -21.386.504 903.633.477Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 98.142.262 86.575.350TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.136.366.715 1.687.428.601TOPLAM KAYNAKLAR2.181.426.677 2.633.369.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 259.358.786 82.462.620 73.893.119 32.086.132Satışların Maliyeti19 -154.916.356 -32.316.019 -49.556.499 -11.554.294TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)104.442.430 50.146.601 24.336.620 20.531.838BRÜT KAR (ZARAR)104.442.430 50.146.601 24.336.620 20.531.838Genel Yönetim Giderleri20 -16.046.069 -14.058.690 -5.776.691 -4.355.018Pazarlama Giderleri20 -1.657.782 -2.229.501 -309.626 -1.207.750Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 17.349.616 4.194.583 10.284.766 766.668Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -5.795.183 -11.158.698 -14.727.536 -10.117.644ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)98.293.012 26.894.295 13.807.533 5.618.094FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)98.293.012 26.894.295 13.807.533 5.618.094Finansman Gelirleri23 492.926 0 10.899 0Finansman Giderleri23 -115.729.716 -21.786.634 -24.943.398 -8.755.055SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-16.943.778 5.107.661 -11.124.966 -3.136.961Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.110.473 -3.296.934 -1.956.406 -860.557Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.602.164 -2.522.046 -825.793 -816.749Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.508.309 -774.888 -1.130.613 -43.808SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-21.054.251 1.810.727 -13.081.372 -3.997.518DÖNEM KARI (ZARARI)-21.054.251 1.810.727 -13.081.372 -3.997.518Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar332.253 16.822 -242.046 138.329Ana Ortaklık Payları-21.386.504 1.793.905 -12.839.326 -4.135.847Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,41130000 0,03450000 -0,24690000 -0,07950000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-100.403 20.923 1.420 -14.508Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-100.403 20.923 1.420 -14.508Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar187.244.317 76.600.170 -7.823.788 44.089.933Yabancı Para Çevrim Farkları187.244.317 76.600.170 -7.823.788 44.089.933DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)187.143.914 76.621.093 -7.822.368 44.075.425TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)166.089.663 78.431.820 -20.903.740 40.077.907Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar11.566.912 16.822 -711.473 138.329Ana Ortaklık Payları154.522.751 78.414.998 -20.192.267 39.939.578http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976721BIST