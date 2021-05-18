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***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.05.2021 16:34



***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yönetim Kurulunun 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Önerisine Dair Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 17.05.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.05.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRGY00028 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, SRVGY, TRESRGY00010 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRGY00028 0 0
B Grubu, SRVGY, TRESRGY00010 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımına ilişkin önerisi Şirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır.
Buna göre Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, 2020 yılı dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kararın yer aldığı toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla...

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu-2020.pdf
EK: 2 GK Tutanak-2020.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 52.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 5.345.814,51
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 965.777.999 -22.059.759,15
4. Vergiler ( - )
5. Net Dönem Kârı 965.777.999 -22.059.759,15
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 965.777.999 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 2.326.000 2.326.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 968.103.999 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 965.777.999 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936777


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Altın Gr. 502 502 2,62  
Cumhuriyet 3.305 3.355 37,00  
Tam 3.289 3.372 30,26  
Yarım 1.590 1.631 14,64  
Çeyrek 797 815 7,32  
Gümüş.Ons 28,19 28,22 0,03  
Gümüş Gr. 7,57 7,58 0,05  
B. Petrol 69,12 69,12 -0,34  
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