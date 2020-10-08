***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2020 15:53
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.02.2020 tarihli KAP açıklamamızda iştirakimiz OSWE Real Estate GmbH'ın sahip olduğu taşınmazların bir kısmının satışına dair işlemlerin tamamlanabilmesi için
i. Rekabet Kurulu'nun satış işlemini onaylaması,
ii. Şehir İmar Planlama Birimi'nin satışa konu gayrimenkullerin ifrazını onaylaması ve
iii. Frankfurt Belediyesi'nin ön alım hakkını kullanmayacağını bildirmesi gerektiği duyurulmuştur.
10.04.2020 tarihli KAP açıklamamızda Frankfurt Belediyesi'nin ön alım hakkını kullanmayacağını bildirdiği, 24.04.2020 tarihli açıklamamızda ise Rekabet Kurulunun satış işlemini onayladığı duyurulmuştur.
Bu sefer ise Şehir İmar Planlama Birimi'nin satışa konu gayrimenkullerin ifrazını onayladığını ve böylece bahse konu üç koşulun yerine geldiğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Bu kapsamda 03.06.2020 tarihli duyurumuzda belirtilen, Noter hesabımızdaki tutarın tamamı 14.10.2020 Çarşamba günü serbest bırakılacak ve şirketimiz OSWE Real Estate GmbH'nın banka hesabına transfer edilmiş olacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879930
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|PRZMA
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|VANGD
|11,11
|3.063.705
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|IDGYO
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|TLMAN
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|YGYO
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|%
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|3.250
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|Tam
|3.186
|3.265
|44,63
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|1.540
|1.579
|21,59
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|Çeyrek
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|790
|10,79
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|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|0,25
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|6,14
|0,10
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