***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.10.2020 14:12
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AVNİ ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 18.05.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı 53.94 A ve B Bağımsız Üye Değil
AHMET ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 18.05.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili 8.62 B Bağımsız Üye Değil
MEHMET HALUK ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 18.05.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi 0 - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim komiteis
FATİH KIVANÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 25.02.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 1.05 B Bağımsız Üye Değil
LEVENT YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır RESK-KYK-DK
LÜTFİ AKCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 24.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır RESK-DKK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877967
BIST
15:301.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
15:307,7446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
15:309,0711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0266
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
15:30474,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,46
|Açılış
|: 474,86
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler15:30
|ALCAR
|143,00
|56.238.041
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|6.644.723
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.423.437
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|1.489.486
|% 10,00
|
|BRYAT
|176,10
|78.280.786
|% 9,99
|
|YBTAS
|16.342,60
|277.824
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|720.186
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.057.174
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|643.430
|% -9,99
|
|COSMO
|9,30
|713.124
|% -9,97
|
|SISE
|7,12
|1.930.634.804
|% 3,04
|
|THYAO
|10,82
|1.849.123.726
|% 2,66
|
|GARAN
|7,14
|1.025.285.321
|% 0,28
|
|ASELS
|18,44
|757.583.501
|% -0,49
|
|KRDMD
|3,43
|752.571.387
|% 0,59
|
|SISE
|7,12
|1.930.634.804
|% 3,04
|
|KRDMD
|3,43
|752.571.387
|% 0,59
|
|THYAO
|10,82
|1.849.123.726
|% 2,66
|
|GARAN
|7,14
|1.025.285.321
|% 0,28
|
|HURGZ
|2,24
|310.729.591
|% -8,20
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7383
|7,7446
|% -0,02
|
|Euro
|9,0634
|9,0711
|% -0,29
|
|Sterlin
|9,9810
|10,0311
|% 0,35
|
|Frank
|8,3725
|8,4230
|% -0,26
|
|Riyal
|2,0563
|2,0666
|% -0,08
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|2,47
|
|Altın Gr.
|475
|476
|1,10
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.191
|1,00
|
|Tam
|3.132
|3.211
|6,66
|
|Yarım
|1.514
|1.553
|3,22
|
|Çeyrek
|759
|777
|1,61
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,99
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,07
|
|B. Petrol
|39,59
|39,59
|-1,34
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:41UZERB
Yüzde 9.96 oranında artışla 31.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 833 adet işlem
-
15:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, BIMAS, ARCLK
-
15:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 47 artarak (% 0.14 ) 1, 049
-
15:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, BMELK, DENCM, KERVN, BRYAT, NIBAS, UZERB, ALCAR, OLMIP, BALAT
-
15:38
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERIT, BRKO, KSTUR, EGCYH, YBTAS, EGCEY, OZRDN, SUMAS, COSMO, CRFSA