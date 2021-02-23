***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 5.561.234 -3.474.128 14.424.009 14.424.009Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-3.474.128 3.474.128 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.966.800 1.966.800 1.966.800Dönem Karı (Zararı)1.966.800 1.966.800 1.966.800Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 2.087.106 1.966.800 16.390.809 16.390.809Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 2.087.105 1.966.800 16.390.808 16.390.808Diğer DüzeltmelerTransferler1.966.800 -1.966.800 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-20.640 3.018.214 2.997.574 2.997.574Dönem Karı (Zararı)3.018.214 3.018.214 3.018.214Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-20.640 -20.640 -20.640Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -148.830 -4.980 2.198.438 4.053.905 3.018.214 19.388.382 19.388.382Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.998.358 2.906.580Dönem Karı (Zararı)3.018.214 1.966.800Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.018.214 1.966.800Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-734.872 508.874Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler-138.353 -4.101Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler174.358 140.401Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler147.248 140.401Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler27.110Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler86.979 362.557Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler86.979 362.557Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-363.430 -372.360İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-363.430 -372.360Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler511.116 312.197Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-1.005.542 70.180İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-235.846 426.649Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-7.591.274 8.727.686Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.386.752 -2.604.661İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-24.386.752 -2.604.661Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-811.075 -2.192.857İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-811.075 -2.192.857Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)76.091 -131.196Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler32.339.641 -5.650.054İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)32.339.641 -5.650.054Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10.544 -84.654Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler126.979 2.362.385İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)126.979 2.362.385Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.047.496 2.902.323Alınan Kira115.400 104.695Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-164.538 -100.438YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI315.201 350.393Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri387.976 210.258Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri387.976 210.258Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-166.120 -4.449Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-112.955 -4.449Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-53.165Alınan Temettüler93.345 144.584FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI628.480 -441.430Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Ödenen Faiz-625.699 -1.074.995Alınan Faiz1.254.179 633.565YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.942.039 2.815.543NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.942.039 2.815.543DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.928.463 8.112.920DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.870.502 10.928.463Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 13.870.502 10.928.463Finansal Yatırımlar7.a 9.986.003 2.394.729Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar9.986.003 2.394.729Ticari Alacaklar8.a 32.402.178 8.015.426İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar32.402.178 8.015.426Diğer Alacaklar9.a 3.806.664 2.995.589İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.806.664 2.995.589Peşin Ödenmiş Giderler10.a 99.638 175.729İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler99.638 175.729ARA TOPLAM60.164.985 24.509.936TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR60.164.985 24.509.936DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7.b 159.711 159.711Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar7.b 159.711 159.711Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 1.446.629 1.083.200Maddi Duran Varlıklar13 7.933.072 7.885.209Binalar7.736.745 7.754.700Tesis, Makine ve Cihazlar130.709 43.338Taşıtlar0 16.172Mobilya ve Demirbaşlar65.618 70.999Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 36.951 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar36.951 0Ertelenmiş Vergi Varlığı30.c 793.091 413.858TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.369.454 9.541.978TOPLAM VARLIKLAR70.534.439 34.051.914KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8.b 46.439.498 14.099.857İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar46.439.498 14.099.857Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22.a 102.157 91.613Diğer Borçlar271.060 311.129İlişkili Taraflara Diğer Borçlar32 1.591 20.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.b 269.469 291.129Kısa Vadeli Karşılıklar473.368 436.603Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22.b 440.227 430.572Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 33.141 6.031ARA TOPLAM47.286.083 14.939.202TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.286.083 14.939.202UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.267.669 2.100.621İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar32 2.267.669 2.100.621Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar2.267.669 2.100.621Uzun Vadeli Karşılıklar22.c 707.778 621.282Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar707.778 621.282Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30.c 884.527TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.859.974 2.721.903TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER51.146.057 17.661.105ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.388.382 16.390.809Ödenmiş Sermaye24.a 3.000.000 3.000.000Sermaye Düzeltme Farkları24.b 115.005 115.005Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.002.820 7.023.460Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.007.800 7.028.440Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)24.c 7.156.630 7.156.630Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.f -148.830 -128.190Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar24.d -4.980 -4.980Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24.e 2.198.438 2.198.438Sermayeye Eklen