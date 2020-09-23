***SUMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.09.2020 09:25
***SUMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SUMAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,35 TL Teorik Fiyat: 39,43 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876252
BIST
18:051.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
0
En Düşük
0
18:057,6847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6847
En Düşük
7,6530
18:058,9876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0090
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
8,9905
En Düşük
8,9397
18:05463,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -4,43
|Açılış
|: 463,96
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFGY
|3,51
|28.394.107
|% 0,00
|
|ARENA
|37,88
|62.865.885
|% 0,00
|
|DNISI
|9,30
|9.496.000
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,73
|300.385.833
|% 0,00
|
|MEGAP
|14,00
|21.578.582
|% 0,00
|
|SUMAS
|39,78
|1.683.965
|% -9,16
|
|RTALB
|50,65
|186.282.780
|% 0,00
|
|NETAS
|16,52
|79.458.724
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|770.194.698
|% 0,00
|
|USAK
|1,67
|69.440.256
|% 0,00
|
|SISE
|6,69
|2.038.207.434
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,28
|1.123.521.452
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|770.194.698
|% 0,00
|
|ODAS
|2,59
|602.972.359
|% 0,00
|
|THYAO
|10,57
|541.233.567
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,28
|1.123.521.452
|% 0,00
|
|SISE
|6,69
|2.038.207.434
|% 0,00
|
|ODAS
|2,59
|602.972.359
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|372.892.920
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|770.194.698
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6806
|7,6834
|% 0,28
|
|Euro
|8,9803
|8,9860
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,7275
|9,7763
|% -0,08
|
|Frank
|8,3015
|8,3515
|% 0,01
|
|Riyal
|2,0418
|2,0521
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-20,38
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-4,28
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|26,94
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|13,04
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,52
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,28
|-1,12
|
|Gümüş Gr.
|5,71
|5,72
|-0,30
|
|B. Petrol
|41,38
|41,38
|-0,33
|
Seans Raporu
18:05
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17:52
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 76 artarak (% 0.98 ) 1, 005