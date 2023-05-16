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***SUMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

16.05.2023 16:47
***SUMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***SUMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler SUMAS

17.05.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
SUMAS SUNI TAHTA SUMAS 2,25 2,025


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151698


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AVHOL 30,88 8.723.044 % 9,97  
PCILT 20,74 8.867.777 % 9,97  
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Gümüş Gr. 15,18 15,20 -0,04  
B. Petrol 75,58 75,58 0,35  
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