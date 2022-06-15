***SUMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.06.2022 09:07
***SUMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SUMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mert Kalyoncu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037323
BIST
17:592.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
0
En Düşük
0
17:5917,2687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
17:5918,1146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1055
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1178
En Düşük
17,9589
17:591.009,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,45
|Açılış
|: 1.009,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.011,30
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UFUK
|67,00
|1.766.153
|% 9,93
|
|SMART
|5,50
|6.870.939
|% 3,38
|
|AYES
|20,00
|503.638
|% 2,46
|
|IHYAY
|0,64
|489.600
|% 1,59
|
|PKART
|17,20
|2.970.808
|% 1,59
|
|TSGYO
|4,45
|1.029.018
|% -9,92
|
|ISGYO
|12,39
|1.611.592
|% -3,73
|
|TSKB
|2,17
|5.304.491
|% -1,36
|
|ORCAY
|17,55
|131.104.340
|% -1,35
|
|KGYO
|7,11
|8.745
|% -0,56
|
|THYAO
|46,98
|4.598.744.608
|% 0,26
|
|SASA
|44,56
|2.418.479.679
|% 0,00
|
|GARAN
|15,01
|867.601.055
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,62
|806.220.440
|% 0,00
|
|PETKM
|9,54
|722.991.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,58
|525.947.284
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,62
|806.220.440
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,78
|282.306.336
|% 1,14
|
|ODAS
|2,87
|378.871.512
|% 0,70
|
|DOHOL
|4,03
|495.885.428
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2584
|17,2687
|% 0,02
|
|Euro
|18,0888
|18,1146
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,7002
|20,8040
|% 0,21
|
|Frank
|17,2130
|17,3167
|% 0,23
|
|Riyal
|4,5850
|4,6080
|% -0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|12,36
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.010
|5,36
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.706
|6.815
|27,00
|
|Yarım
|3.292
|3.333
|13,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.665
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,25
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,09
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,35
|