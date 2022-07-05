***SUMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.07.2022 14:08
***SUMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SUMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mert Kalyoncu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041518
BIST
14:172.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -12,64
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.389
14:1716,9896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1634
|Açılış
|: 17,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
16,9948
En Düşük
16,7799
14:1717,4884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0484
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
14:17983,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,40
|Açılış
|: 983,17
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler14:17
|OYAYO
|10,39
|11.046.022
|% 9,25
|
|GZNMI
|45,50
|23.377.285
|% 8,13
|
|CANTE
|42,98
|33.596.959
|% 7,45
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|PEGYO
|2,25
|43.705.039
|% 6,13
|
|ULUSE
|207,00
|11.939.673
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|LIDFA
|9,43
|27.082.449
|% -6,08
|
|THYAO
|46,84
|2.349.237.170
|% -1,76
|
|HEKTS
|30,44
|971.525.249
|% 5,69
|
|EREGL
|25,84
|910.929.056
|% -0,46
|
|SASA
|40,04
|854.628.454
|% -1,14
|
|SISE
|21,10
|841.397.096
|% -0,47
|
|EKGYO
|2,84
|818.194.544
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,25
|556.915.819
|% -0,70
|
|ODAS
|2,77
|305.538.214
|% 1,47
|
|TSKB
|1,98
|117.274.004
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,49
|228.622.807
|% 2,05
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9767
|16,9896
|% 0,97
|
|Euro
|17,4710
|17,4884
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,3398
|20,4418
|% 0,27
|
|Frank
|17,5198
|17,6254
|% 0,58
|
|Riyal
|4,5106
|4,5332
|% 0,99
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-9,00
|
|Altın Gr.
|984
|984
|5,96
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|33,00
|
|Tam
|6.572
|6.651
|25,00
|
|Yarım
|3.217
|3.252
|12,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.625
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,72
|19,74
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,83
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,83
|