***SUMAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
25.09.2020 16:42
***SUMAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler SUMAS
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş. TRESMAS00016 SUMAS Nakit Temettü Ödeme 29,75 35 25/09/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876731
BIST
17:041.130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 9,99
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.124
17:047,6502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0248
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6870
En Düşük
7,5122
17:048,8927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0105
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9420
En Düşük
8,7728
17:04456,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,13
|Açılış
|: 456,83
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,37
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler17:04
|VANGD
|4,73
|4.212.122
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|3.837.172
|% 10,00
|
|MRSHL
|380,60
|31.094.664
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.709.460
|% 10,00
|
|JANTS
|198,00
|8.297.586
|% 10,00
|
|HURGZ
|1,98
|466.925.572
|% -10,00
|
|ARMDA
|66,00
|34.133.492
|% -9,96
|
|AYCES
|102,10
|39.782.621
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,62
|1.191.128
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|10.311.530
|% -9,90
|
|GARAN
|7,21
|3.155.637.946
|% 2,85
|
|SISE
|7,02
|1.774.813.496
|% 2,78
|
|ASELS
|17,36
|1.092.163.292
|% 2,30
|
|AKBNK
|5,13
|681.556.331
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,30
|649.711.581
|% 0,61
|
|GARAN
|7,21
|3.155.637.946
|% 2,85
|
|SISE
|7,02
|1.774.813.496
|% 2,78
|
|HURGZ
|1,98
|466.925.572
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,30
|649.711.581
|% 0,61
|
|EKGYO
|1,76
|333.490.292
|% 1,15
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6453
|7,6502
|% 0,33
|
|Euro
|8,8819
|8,8927
|% -0,12
|
|Sterlin
|9,6792
|9,7278
|% -0,09
|
|Frank
|8,1889
|8,2382
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0298
|2,0400
|% 0,15
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-11,22
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|3.042
|3.092
|2,00
|
|Tam
|3.034
|3.111
|7,83
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|3,79
|
|Çeyrek
|736
|752
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,84
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|5,63
|5,64
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,72
|41,72
|-0,22
|
Seans Raporu
17:04
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-
17:16LKMNH
Yüzde 5.69 oranında artışla 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 151, 945 adet işlem
-
17:15XU100
Endeks 1, 129 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 17, 549.00 milyon TL de
-
17:15FLAP
Yüzde 8.37 oranında artışla 5.18 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 043, 226 adet işlem
-
17:14FLAP
Yüzde 9.00 oranında artışla 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 007, 103 adet işlem
-
17:13RODRG
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 225, 659 adet işlem