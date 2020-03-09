***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.03.2020 13:52
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDD BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 09.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Şirketimizin 01.01.2020 / 31.12.2020 hesap dönemindeki finansal tabloların Bağımsız Denetimi için mevcut bağımsız denetim kuruluşu olan BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ve Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825368
BIST
15:32104.140
En Yüksek
|Değişim
|: -4,98%
|| -5.460,45
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.136
15:326,1174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0298
|Açılış
|: 6,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
15:326,9900
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1057
|Açılış
|: 6,9670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
15:32328,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,19
|Açılış
|: 328,88
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|63.728.896
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|24,18
|9.601.826
|% 8,43
|
|ADBGR
|6,79
|11.082.840
|% 5,27
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|OYAYO
|6,61
|6.542.576
|% -14,93
|
|TKNSA
|7,07
|62.932.925
|% -13,46
|
|ARSAN
|4,31
|13.789.163
|% -13,45
|
|UTPYA
|4,36
|4.871.175
|% -13,32
|
|RYSAS
|7,29
|34.717.581
|% -13,11
|
|THYAO
|10,65
|652.388.179
|% -4,40
|
|ASELS
|28,26
|458.738.764
|% -5,29
|
|GARAN
|9,45
|239.984.119
|% -5,78
|
|TUPRS
|92,95
|192.587.018
|% -1,90
|
|YKBNK
|2,29
|172.086.018
|% -5,76
|
|IHLGM
|1,27
|112.274.814
|% -2,31
|
|YKBNK
|2,29
|172.086.018
|% -5,76
|
|ODAS
|1,94
|128.952.375
|% -6,28
|
|THYAO
|10,65
|652.388.179
|% -4,40
|
|KARSN
|1,75
|105.353.085
|% -5,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9822
|8,0223
|% 0,91
|
|Frank
|6,5506
|6,5901
|% 1,43
|
|Riyal
|1,6246
|1,6328
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|2,72
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.188
|2.221
|20,00
|
|Tam
|2.168
|2.222
|12,16
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|5,88
|
|Çeyrek
|526
|537
|2,94
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,88
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,08
|
|B. Petrol
|35,01
|35,01
|-10,26
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Seans Raporu
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15:48ESCOM
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15:47XU030
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