***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.09.2020 14:40
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2020-31/12/2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10/09/2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 01.01.2020 / 31.12.2020 hesap dönemindeki finansal tabloların Bağımsız Denetimi için mevcut bağımsız denetim kuruluşu olan BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874402
BIST
16:011.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,46
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.105
En Düşük
1.094
16:017,4588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0261
|Açılış
|: 7,4840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4499
16:018,8844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0466
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
16:01469,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,42
|Açılış
|: 469,30
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,98
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler16:01
|TKURU
|333,30
|520.281
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|1.821.502
|% 10,00
|
|GLRYH
|17,82
|171.742.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|509.375
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.369,50
|958.750
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.279.233.810
|% -9,99
|
|HATEK
|13,45
|30.469.734
|% -9,97
|
|SERVE
|10,67
|776.539
|% -9,96
|
|BJKAS
|3,98
|494.622.061
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|983.873.082
|% -9,92
|
|PETKM
|4,33
|2.161.854.194
|% -3,99
|
|FENER
|44,32
|1.279.233.810
|% -9,99
|
|GARAN
|6,88
|1.069.675.219
|% 1,78
|
|ZOREN
|2,82
|1.021.360.084
|% -2,42
|
|TSPOR
|6,45
|983.873.082
|% -9,92
|
|PETKM
|4,33
|2.161.854.194
|% -3,99
|
|ZOREN
|2,82
|1.021.360.084
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,51
|317.985.623
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,52
|295.387.466
|% 4,11
|
|GSRAY
|4,31
|842.796.193
|% -9,83
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4548
|7,4588
|% -0,35
|
|Euro
|8,8761
|8,8844
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,6454
|9,6938
|% -0,65
|
|Frank
|8,1937
|8,2430
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9818
|1,9917
|% -0,46
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|11,30
|
|Altın Gr.
|468
|469
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|4,00
|
|Tam
|3.099
|3.178
|10,21
|
|Yarım
|1.498
|1.537
|4,94
|
|Çeyrek
|751
|769
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,38
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,05
|
|B. Petrol
|40,25
|40,25
|-0,54
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
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16:14DAGI
Yüzde 8.74 oranında artışla 11.20 lira fiyatla işlem gören hissede 327, 473 adet işlem
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16:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 59 artarak (% 0.26 ) 1, 012
-
16:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, MERIT, YONGA, TKURU, RODRG, BALAT, UZERB, AYES, COSMO, SODSN
-
16:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SERVE
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16:13
ALMAD, HUBVC, DOKTA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında