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***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

10.09.2020 14:40
GÜNCEL HABERLER



***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2020-31/12/2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10/09/2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 01.01.2020 / 31.12.2020 hesap dönemindeki finansal tabloların Bağımsız Denetimi için mevcut bağımsız denetim kuruluşu olan BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874402


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Altın Gr. 468 469 -0,31  
Cumhuriyet 3.112 3.159 4,00  
Tam 3.099 3.178 10,21  
Yarım 1.498 1.537 4,94  
Çeyrek 751 769 2,48  
Gümüş.Ons 27,35 27,38 0,40  
Gümüş Gr. 6,54 6,55 0,05  
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