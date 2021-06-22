***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.06.2021 13:39
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 22/06/2021 tarihihli Yönetim Kurulu toplantısında, 01.01.2021 / 31.12.2021 hesap dönemindeki finansal tablolarının bağımsız denetimi için Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943544
BIST
15:551.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,90
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
15:558,7016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0684
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6822
15:5510,3615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0956
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3338
15:55497,00
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -5,81
|Açılış
|: 496,58
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
496,01
BIST En Aktif Hisseler15:55
|TKURU
|168,40
|5.422.214
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.304.335
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.621.518
|% 9,94
|
|CEOEM
|13,62
|83.864.226
|% 9,93
|
|EUYO
|4,22
|2.760.016
|% 9,90
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,70
|870.108.917
|% -9,09
|
|BJKAS
|6,40
|168.048.545
|% -6,57
|
|AYCES
|72,65
|3.285.741
|% -6,38
|
|YAPRK
|27,60
|2.566.606
|% -5,15
|
|THYAO
|14,83
|1.276.065.176
|% 1,64
|
|BOBET
|5,70
|870.108.917
|% -9,09
|
|GARAN
|8,31
|658.642.441
|% 1,47
|
|EKGYO
|2,17
|430.382.670
|% 1,88
|
|FENER
|39,14
|398.924.911
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,17
|430.382.670
|% 1,88
|
|BOBET
|5,70
|870.108.917
|% -9,09
|
|YKBNK
|2,18
|276.230.289
|% 0,93
|
|THYAO
|14,83
|1.276.065.176
|% 1,64
|
|GARAN
|8,31
|658.642.441
|% 1,47
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7005
|8,7016
|% -0,78
|
|Euro
|10,3564
|10,3615
|% -0,91
|
|Sterlin
|12,0533
|12,1137
|% -1,07
|
|Frank
|9,4202
|9,4770
|% -1,00
|
|Riyal
|2,3145
|2,3261
|% -0,73
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-7,83
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-6,41
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-25,00
|
|Tam
|3.276
|3.360
|-28,98
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|-14,02
|
|Çeyrek
|794
|813
|-7,01
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,80
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,22
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,66
|74,66
|-0,24
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:05SEKFK
Yüzde 7.97 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 458, 285 adet işlem
-
16:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 63 artarak (% 0.70 ) 1, 525
-
16:04XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 9, 548.00 milyon TL de
-
16:00VAKFN
Yüzde 9.99 oranında artışla 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 255, 788 adet işlem
-
15:59XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 9, 479.00 milyon TL de