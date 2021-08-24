***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.08.2021 17:21
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KÖKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.07.2021
Tescil Tarihi
19.08.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.08.2021 10394
Açıklamalar
Şirketimizin 29.07.2021 tarihinde yapılılan Olağan genel Kurul Toplantısında, 01.01.202denetimi için KÖKER Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı 19.08.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960233
BIST
17:311.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,33
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
17:318,4142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0054
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
17:319,9073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
17:31488,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,56
|Açılış
|: 488,62
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler17:31
|MAALT
|196,90
|48.092.205
|% 10,00
|
|GESAN
|24,86
|15.466.077
|% 10,00
|
|BRLSM
|12,11
|741.080.554
|% 9,99
|
|HATEK
|18,61
|27.564.697
|% 9,99
|
|CLEBI
|187,10
|62.216.191
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|2.678.640
|% -9,95
|
|DENGE
|1,66
|2.359.016
|% -7,78
|
|EDATA
|16,98
|84.226.268
|% -7,67
|
|VBTYZ
|22,98
|70.632.731
|% -7,11
|
|SANFM
|20,80
|5.940.502
|% -6,14
|
|THYAO
|12,83
|1.276.223.437
|% 2,72
|
|GARAN
|9,52
|986.866.461
|% -0,31
|
|BRLSM
|12,11
|741.080.554
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,75
|630.111.804
|% 1,04
|
|EREGL
|18,71
|511.412.805
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,57
|367.678.888
|% -0,39
|
|EKGYO
|1,87
|220.730.879
|% 0,54
|
|GARAN
|9,52
|986.866.461
|% -0,31
|
|THYAO
|12,83
|1.276.223.437
|% 2,72
|
|KRDMD
|7,75
|630.111.804
|% 1,04
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4096
|8,4142
|% -0,06
|
|Euro
|9,9015
|9,9073
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,5176
|11,5754
|% -0,11
|
|Frank
|9,1860
|9,2414
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2367
|2,2480
|% -0,15
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,66
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,05
|
|B. Petrol
|69,88
|69,88
|1,51
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 73 artarak (% 0.60 ) 1, 300
-
17:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRLSM, MAALT, GESAN, TKURU, IZFAS, HATEK, SUMAS, AYCES, CLEBI
-
17:39
TKURU, HUBVC, EMNIS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:39
DAGI, IDEAS, SANFM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:39
Bu seansda işlem gören 217 hisse senedinden 86 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 115 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 16 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem