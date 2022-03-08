***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.03.2022 09:30
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İBD İstanbul Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 02/03/2022 tarihihli Yönetim Kurulu toplantısında, 01.01.2022 / 31.12.2022 hesap dönemindeki finansal tablolarının bağımsız denetimi için İBD İstanbul Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008042
BIST
18:051.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
0
En Düşük
0
18:0514,4951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1229
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4951
En Düşük
14,3429
18:0515,7606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1146
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7633
En Düşük
15,5959
18:05936,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 13,53
|Açılış
|: 936,17
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
936,45
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,86
|118.501.365
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,55
|384.843.926
|% 0,00
|
|VESTL
|22,94
|110.518.668
|% 0,00
|
|VKFYO
|4,84
|770.222
|% 0,00
|
|YUNSA
|14,50
|25.143.722
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,86
|118.501.365
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,55
|384.843.926
|% 0,00
|
|VESTL
|22,94
|110.518.668
|% 0,00
|
|VKFYO
|4,84
|770.222
|% 0,00
|
|YUNSA
|14,50
|25.143.722
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 0,00
|
|THYAO
|25,90
|3.879.526.008
|% 0,00
|
|EREGL
|34,58
|2.946.455.095
|% 0,00
|
|GARAN
|11,75
|1.882.790.926
|% 0,00
|
|ASELS
|24,30
|1.626.381.110
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,10
|625.741.798
|% 0,00
|
|ODAS
|1,35
|344.776.441
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,93
|684.745.575
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,64
|673.890.489
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4874
|14,4968
|% 0,87
|
|Euro
|15,7272
|15,7504
|% 0,67
|
|Sterlin
|18,9119
|19,0068
|% 0,69
|
|Frank
|15,5715
|15,6654
|% 0,70
|
|Riyal
|3,8464
|3,8657
|% 0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.011
|13,14
|
|Altın Gr.
|930
|930
|7,50
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|0,22
|
|B. Petrol
|128
|128
|4,35
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:04XU100
Endeks 1, 997 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 34, 199.00 milyon TL de
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17:59FRIGO
Yüzde 7.75 oranında artışla 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 330, 312 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 78 artarak (% 0.54 ) 1, 812
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, EKIZ, FADE, ULUUN, PETUN
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MARTI, SANEL, AVHOL, USAK, GWIND