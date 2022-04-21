***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.04.2022 12:26
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İBD İstanbul Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 21.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında 01.01.2022 / 31.12.2022 hesap dönemindeki finansal tablolarının Bağımsız Denetimi için İBD İstanbul Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022634
BIST
12:152.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 24,40
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.551
En Düşük
2.531
12:1514,6829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0116
|Açılış
|: 14,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,6864
En Düşük
14,6564
12:1516,0506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1187
|Açılış
|: 16,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
12:15917,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -5,57
|Açılış
|: 917,81
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
917,22
BIST En Aktif Hisseler12:13
|SMART
|6,27
|21.606.647
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|8.496.577
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|51.497.071
|% 9,87
|
|EKGYO
|3,16
|2.106.654.876
|% 8,59
|
|TRGYO
|7,76
|98.720.058
|% 7,48
|
|MMCAS
|3,02
|297.636
|% -8,76
|
|HUNER
|3,08
|80.757.910
|% -8,61
|
|MEPET
|3,44
|5.205.596
|% -5,49
|
|MANAS
|26,54
|49.247.446
|% -3,07
|
|PNLSN
|11,71
|14.070.833
|% -2,98
|
|EKGYO
|3,16
|2.106.654.876
|% 8,59
|
|THYAO
|39,34
|1.669.887.220
|% 1,24
|
|GARAN
|14,41
|1.249.989.601
|% 1,55
|
|ASELS
|28,16
|1.165.375.485
|% 1,08
|
|SISE
|18,26
|669.694.522
|% 0,55
|
|EKGYO
|3,16
|2.106.654.876
|% 8,59
|
|ODAS
|2,60
|379.936.174
|% -0,38
|
|YKBNK
|5,36
|665.892.679
|% 0,94
|
|DOHOL
|3,93
|404.082.470
|% 2,34
|
|GARAN
|14,41
|1.249.989.601
|% 1,55
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6793
|14,6814
|% 0,07
|
|Euro
|16,0352
|16,0537
|% 0,76
|
|Sterlin
|19,1169
|19,2128
|% 0,01
|
|Frank
|15,4030
|15,4958
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9034
|3,9230
|% 0,09
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-11,49
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-4,31
|
|Cumhuriyet
|6.095
|6.187
|-12,00
|
|Tam
|6.071
|6.223
|-6,71
|
|Yarım
|2.934
|3.010
|-3,25
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|-1,62
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,18
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:28DEVA
Yüzde 4.49 oranında artışla 39.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 400, 771 adet işlem
-
12:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 79 artarak (% 1.05 ) 2, 299
-
12:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMART, DAGHL, TRCAS
-
12:27
DAGI, ASUZU, DESPC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:27
MEPET, BRYAT, AKSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında