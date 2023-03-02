***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıİBD İstanbul Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 02.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemindeki finansal tablolarının bağımsız denetimi için İBD İstanbul Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119153BIST