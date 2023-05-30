***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.05.2023 09:09
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İBD İstanbul Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.05.2023
Tescil Tarihi
29.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
29.05.2023 - 10840
Açıklamalar
04.05.2023 tarihli Genel Kurulda Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 yılı faaliyet döneminin bağımsız denetimini yapmak üzere İBD İstanbul Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ünvanlı şirketin seçilmesine karar verilmiş olup, 29.05.2303 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154551
BIST
12:424.919
En Düşük
|Değişim
|: 3,16%
|| 150,79
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.955
12:4220,4104
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,3178
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4275
En Düşük
19,8420
12:4222,0390
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,4658
|Açılış
|: 22,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,0416
En Düşük
21,4431
12:421.278,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 21,63
|Açılış
|: 1.278,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,70
|
1.280,34
En Düşük
1.239,42
BIST En Aktif Hisseler12:42
|GEREL
|18,72
|61.927.734
|% 9,99
|
|KONKA
|33,04
|24.320.714
|% 9,99
|
|SEGYO
|2,15
|39.144.381
|% 9,69
|
|YKBNK
|10,24
|2.382.115.327
|% 9,64
|
|ANGEN
|12,59
|58.097.784
|% 9,57
|
|MARKA
|15,76
|115.466.643
|% -8,10
|
|ORMA
|52,90
|105.800
|% -7,19
|
|VANGD
|7,08
|4.708.860
|% -5,98
|
|KERVN
|0,80
|31.690
|% -2,44
|
|SUWEN
|62,45
|13.933.422
|% -2,42
|
|THYAO
|147,20
|4.485.087.255
|% 0,82
|
|ISCTR
|11,50
|3.586.176.854
|% 7,98
|
|KCHOL
|80,80
|3.061.447.000
|% 6,04
|
|AKBNK
|16,30
|2.760.258.172
|% 9,47
|
|YKBNK
|10,24
|2.382.115.327
|% 9,64
|
|ISCTR
|11,50
|3.586.176.854
|% 7,98
|
|YKBNK
|10,24
|2.382.115.327
|% 9,64
|
|ALBRK
|2,59
|553.461.792
|% 4,02
|
|EKGYO
|7,41
|1.370.995.556
|% 2,07
|
|AKBNK
|16,30
|2.760.258.172
|% 9,47
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,4036
|20,4104
|% 1,58
|
|Euro
|21,9754
|22,0390
|% 2,16
|
|Sterlin
|25,2470
|25,3736
|% 1,88
|
|Frank
|22,5015
|22,6370
|% 1,56
|
|Riyal
|5,4247
|5,4519
|% 1,42
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|8,30
|
|Altın Gr.
|1.277
|1.277
|20,38
|
|Cumhuriyet
|8.927
|9.062
|-33,00
|
|Tam
|8.881
|9.125
|-29,17
|
|Yarım
|4.357
|4.520
|-31,00
|
|Çeyrek
|2.185
|2.253
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,21
|15,23
|0,22
|
|B. Petrol
|75,61
|75,61
|-1,49
|