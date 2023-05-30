***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıİBD İstanbul Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi04.05.2023Tescil Tarihi29.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su29.05.2023 - 10840Açıklamalar04.05.2023 tarihli Genel Kurulda Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 yılı faaliyet döneminin bağımsız denetimini yapmak üzere İBD İstanbul Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ünvanlı şirketin seçilmesine karar verilmiş olup, 29.05.2303 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154551BIST