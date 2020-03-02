***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 59.959.042 53.915.130Satışların Maliyeti30 -43.905.022 -33.781.641TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.054.020 20.133.489BRÜT KAR (ZARAR)16.054.020 20.133.489Genel Yönetim Giderleri32,35 -2.291.895 -2.073.840Pazarlama Giderleri32,35 -1.106.965 -1.038.525Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 1.289.387 769.400Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -1.045.836 -516.633ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.898.711 17.273.891Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 101.280 121.545Yatırım Faaliyetlerinden Giderler34 -32 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.999.959 17.395.436Finansman Gelirleri36 2.246.323 1.983.571Finansman Giderleri36 -725.928 -470.188SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.520.354 18.908.819Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri39 -3.223.121 -4.147.914Dönem Vergi (Gideri) Geliri39 -3.320.639 -4.193.534Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39 97.518 45.620SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)40 11.297.233 14.760.905DÖNEM KARI (ZARARI)11.297.233 14.760.905Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları11.297.233 14.760.905Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01810000 0,02370000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.793.311 2.269.537Dönem Karı (Zararı)11.297.233 14.760.905Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.845.270 4.641.509Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler955.379 58.810Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler889.891 575.423Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 4.147.914Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 30.150Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -170.788İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.105.641 -15.439.409Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.948.641 86.792Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler910.564 -1.489.613Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler324.504 -6.261.231Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler420.113 -163.090Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-812.181 -7.612.267Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.036.862 3.963.005Ödenen Temettüler0 -1.556.100Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -137.368Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-243.551 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.065.623 -1.548.106Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.066.499 -2.207.859Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri876 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 659.753FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.848.649 48.340Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-48.340 52.535Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -4.195Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.320.639 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.520.330 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.879.039 769.771NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.879.039 769.771DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.291.078 13.521.307DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.170.117 14.291.078Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 21.170.117 14.291.078Finansal Yatırımlar45 69.087 69.963Ticari Alacaklar7,8 2.374.087 425.446İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 2.374.087 425.446Stoklar10 9.394.065 9.718.569Peşin Ödenmiş Giderler12 910.742 1.803.475Diğer Dönen Varlıklar28 43.251 213.922ARA TOPLAM33.961.349 26.522.453TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR33.961.349 26.522.453DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3,4,45 70.116 70.116Diğer Alacaklar9 99 99İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 99 99Maddi Duran Varlıklar14 10.075.135 7.847.780Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 35.258 151.493Peşin Ödenmiş Giderler12 40.239 34.709Ertelenmiş Vergi Varlığı39 768.980 621.668TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.989.827 8.725.865TOPLAM VARLIKLAR44.951.176 35.248.318KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7,8 2.404.288 1.984.176İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 165.388 56.375İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 2.238.900 1.927.801Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 156.010 242.450Diğer Borçlar590.661 483.012İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 590.661 483.012Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.515.615 1.907.287Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28 932.263 1.373.978ARA TOPLAM5.598.837 5.990.903TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.598.837 5.990.903UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar36,43,45 0 48.340Uzun Vadeli Karşılıklar25 3.030.085 2.140.194Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 3.030.085 2.140.194TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.030.085 2.188.534TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.628.922 8.179.437ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.322.254 27.068.881Ödenmiş Sermaye29 6.224.400 6.224.400Sermaye Düzeltme Farkları29 50.404 50.404Geri Alınmış Paylar (-)29 -1.351.238 -1.351.238Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 -342.264 -165.724Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -342.264 -165.724Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -342.264 -165.724Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 3.219.200 2.428.407Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 17.224.519 5.121.727Net Dönem Karı veya Zararı29 11.297.233 14.760.905TOPLAM ÖZKAYNAKLAR36.322.254 27.068.881TOPLAM KAYNAKLAR44.951.176 35.248.318Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.224.400 50.404 -1.351.238 5.064 1.991.643 0 7.114.591 14.034.864 0 14.034.864Transferler436.764 5.121.727 -5.558.491 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-170.788 14.760.905 14.590.117 0 14.590.117Dönem Karı (Zararı)0 14.760.905 14.760.905 0 14.760.905Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-170.788 0 -170.788 0 -170.788Kar Payları-1.556.100 -1.556.100 0 -1.556.100Dönem Sonu Bakiyeler6.224.400 50.404 -1.351.238 -165.724 2.428.407 5.121.727 14.760.905 27.068.881 0 27.068.881Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.224.400 50.404 -1.351.238 -165.724 2.428.407 5.121.727 14.760.905 27.068.881 0 27.068.881Transferler790.793 13.970.112 -14.760.905 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-176.540 11.297.233 11.120.693 0 11.120.693Dönem Karı (Zararı)0 11.297.233 11.297.233 0 11.297.233Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-176.540 0 -176.540 0 -176.540Kar Payları-1.867.320 -1.867.320 0 -1.867.320Dönem Sonu Bakiyeler6.224.400 50.404 -1.351.238 -342.264 3.219.200 17.224.519 11.297.233 36.322.254 0 36.322.254Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)11.297.233 14.760.905DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-342.264 -165.724Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25,29 -226.334 -218.959Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler29,39 -115.930 53.235Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-115.930 53.235Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-342.264 -165.724TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.954.969 14.595.181Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.954.969 14.595.181http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823633BIST