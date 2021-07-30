***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat50.407.330 27.226.011 28.051.542 15.058.829Satışların Maliyeti-29.888.896 -23.372.738 -15.469.982 -13.087.444TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.518.434 3.853.273 12.581.560 1.971.385BRÜT KAR (ZARAR)20.518.434 3.853.273 12.581.560 1.971.385Genel Yönetim Giderleri-1.289.875 -1.018.540 -965.248 -549.691Pazarlama Giderleri-687.806 -493.285 -108.138 -241.327Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler301.585 125.611 158.418 790Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-145.365 -137.368 -69.485 -64.929ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.696.973 2.329.691 11.597.107 1.116.228Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler80.832 22.143 34.217 10.428Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -12 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.777.805 2.351.822 11.631.324 1.126.656Finansman Gelirleri3.068.071 1.047.815 1.336.626 456.661Finansman Giderleri-684.032 -424.976 -672.569 -3.311SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.161.844 2.974.661 12.295.381 1.580.006Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.213.859 -591.077 -3.514.185 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.274.258 -692.416 -3.514.185 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri60.399 101.339 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.947.985 2.383.584 8.781.196 1.580.006DÖNEM KARI (ZARARI)15.947.985 2.383.584 8.781.196 1.580.006Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları15.947.985 2.383.584 8.781.196 1.580.006Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,02560000 0,00380000 0,01410000 0,00250000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.566.606 5.808.609Dönem Karı (Zararı)15.947.985 2.383.584Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.729.013 946.157Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.498.397 568.299Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler638.559 67.792Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler592.057 310.066İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler19.394.414 2.490.795Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.256.344 -1.096.149Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler803.415 242.743Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.246.510 443.279Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.301.179 934.974Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.792.674 1.965.948Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları38.071.412 5.820.536Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.504.806 -11.927YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.878.071 -229.823Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 789.200Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.344.237 -750.332Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 22.143Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 -12Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-533.834 -290.822FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.070.909 1.416.594Ödenen Temettüler-2.178.540Ödenen Faiz-21.164 -424.976Alınan Faiz1.342.654 1.047.815Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.213.859 793.755YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.617.626 6.995.380NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.617.626 6.995.380DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32.300.702 21.170.117DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.165.497Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri50.918.328 32.300.702Finansal Yatırımlar740.429 206.595Ticari Alacaklar3.357.365 2.101.021İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 21.523İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.357.365 2.079.498Stoklar15.552.411 12.305.901Peşin Ödenmiş Giderler2.340.037 4.892.765Diğer Dönen Varlıklar1.991.204 78.765ARA TOPLAM74.899.774 51.885.749TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR74.899.774 51.885.749DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar70.116 70.116Diğer Alacaklar99 99İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar99 99Maddi Duran Varlıklar19.778.575 9.946.054Maddi Olmayan Duran Varlıklar63.615 50.296Peşin Ödenmiş Giderler0 56.536Ertelenmiş Vergi Varlığı912.230 1.018.821TOPLAM DURAN VARLIKLAR20.824.635 11.141.922TOPLAM VARLIKLAR95.724.409 63.027.671KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5.946.272 4.645.093İlişkili Taraflara Ticari Borçlar462.722 329.483İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.483.550 4.315.610Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar314.863 308.226Diğer Borçlar592.624 648.362İlişkili Taraflara Diğer Borçlar592.624 648.362Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.118.492 5.907.077Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.274.258 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler452.198 2.394.694ARA TOPLAM30.698.707 13.903.452TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.698.707 13.903.452UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar3.774.103 4.412.662Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.774.103 4.412.662TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.774.103 4.412.662TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER34.472.810 18.316.114ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar61.251.599 44.711.557Ödenmiş Sermaye6.224.400 6.224.400Sermaye Düzeltme Farkları50.404 50.404Geri Alınmış Paylar (-)-1.351.238 -1.351.238Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-209.735 -801.792Diğer Kazançlar (Kayıplar)-209.735 -801.792Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.592.664 3.405.932Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları36.997.119 26.322.622Net Dönem Karı veya Zararı15.947.985 10.861.229TOPLAM ÖZKAYNAKLAR61.251.599 44.711.557TOPLAM KAYNAKLAR95.724.409 63.027.671Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.224.400 50.404 -1.351.238 -342.264 3.219.200 17.224.519 11.297.233 36.322.254 0 36.322.254Transferler186.732 1.110.501 -11.297.233Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-459.528 10.861.229 10.401.701 0 10.401.701Dönem Karı (Zararı)10.861.229 10.861.229 0 10.861.229Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-459.528 -459.528 0 -459.528Kar Payları-2.178.539 -2.178.539 0 -2.178.539Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)166.141 166.141 0 166.141Dönem Sonu Bakiyeler6.224.400 50.404 -1.351.238 -801.792 3.405.932 26.322.622 10.861.229 44.711.557 0 44.711.557Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.224.400 50.404 -1.351.238 -801.792 3.405.932 26.322.622 10.861.229 44.711.557 0 44.711.557Transferler186.732 10.674.497 -10.861.229 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)592.057 15.947.985 16.540.042 0 16.540.042Dönem Karı (Zararı)15.947.985 15.947.985 0 15.947.985Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)592.057 592.057 0 592.057Dönem Sonu Bakiyeler6.224.400 50.404 -1.351.238 -209.735 3.592.664 36.997.119 15.947.985 61.251.599 0 61.251.599Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)15.947.985 2.383.584 8.781.196 1.580.006DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-209.735 -32.198 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-258.513 -41.442 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler48.778 9.244 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri48.778 9.244 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-209.735 -32.198 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.738.250 2.351.386 8.781.196 1.580.006Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları15.738.250 2.351.386 8.781.196 1.580.006http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953603BIST