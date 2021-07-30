***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.07.2021 20:16
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
50.407.330 27.226.011 28.051.542 15.058.829
Satışların Maliyeti
-29.888.896 -23.372.738 -15.469.982 -13.087.444
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.518.434 3.853.273 12.581.560 1.971.385
BRÜT KAR (ZARAR)
20.518.434 3.853.273 12.581.560 1.971.385
Genel Yönetim Giderleri
-1.289.875 -1.018.540 -965.248 -549.691
Pazarlama Giderleri
-687.806 -493.285 -108.138 -241.327
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
301.585 125.611 158.418 790
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-145.365 -137.368 -69.485 -64.929
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.696.973 2.329.691 11.597.107 1.116.228
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
80.832 22.143 34.217 10.428
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -12 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.777.805 2.351.822 11.631.324 1.126.656
Finansman Gelirleri
3.068.071 1.047.815 1.336.626 456.661
Finansman Giderleri
-684.032 -424.976 -672.569 -3.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.161.844 2.974.661 12.295.381 1.580.006
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.213.859 -591.077 -3.514.185 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.274.258 -692.416 -3.514.185 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
60.399 101.339 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.947.985 2.383.584 8.781.196 1.580.006
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.947.985 2.383.584 8.781.196 1.580.006
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.947.985 2.383.584 8.781.196 1.580.006
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,02560000 0,00380000 0,01410000 0,00250000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.566.606 5.808.609
Dönem Karı (Zararı)
15.947.985 2.383.584
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.729.013 946.157
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.498.397 568.299
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
638.559 67.792
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
592.057 310.066
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.394.414 2.490.795
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.256.344 -1.096.149
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
803.415 242.743
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.246.510 443.279
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.301.179 934.974
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.792.674 1.965.948
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
38.071.412 5.820.536
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.504.806 -11.927
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.878.071 -229.823
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 789.200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.344.237 -750.332
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 22.143
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -12
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-533.834 -290.822
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.070.909 1.416.594
Ödenen Temettüler
-2.178.540
Ödenen Faiz
-21.164 -424.976
Alınan Faiz
1.342.654 1.047.815
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.213.859 793.755
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.617.626 6.995.380
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.617.626 6.995.380
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.300.702 21.170.117
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.165.497
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
50.918.328 32.300.702
Finansal Yatırımlar
740.429 206.595
Ticari Alacaklar
3.357.365 2.101.021
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 21.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.357.365 2.079.498
Stoklar
15.552.411 12.305.901
Peşin Ödenmiş Giderler
2.340.037 4.892.765
Diğer Dönen Varlıklar
1.991.204 78.765
ARA TOPLAM
74.899.774 51.885.749
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
74.899.774 51.885.749
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
70.116 70.116
Diğer Alacaklar
99 99
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
99 99
Maddi Duran Varlıklar
19.778.575 9.946.054
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
63.615 50.296
Peşin Ödenmiş Giderler
0 56.536
Ertelenmiş Vergi Varlığı
912.230 1.018.821
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.824.635 11.141.922
TOPLAM VARLIKLAR
95.724.409 63.027.671
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5.946.272 4.645.093
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
462.722 329.483
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.483.550 4.315.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
314.863 308.226
Diğer Borçlar
592.624 648.362
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
592.624 648.362
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.118.492 5.907.077
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.274.258 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
452.198 2.394.694
ARA TOPLAM
30.698.707 13.903.452
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.698.707 13.903.452
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.774.103 4.412.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.774.103 4.412.662
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.774.103 4.412.662
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.472.810 18.316.114
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.251.599 44.711.557
Ödenmiş Sermaye
6.224.400 6.224.400
Sermaye Düzeltme Farkları
50.404 50.404
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.351.238 -1.351.238
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-209.735 -801.792
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-209.735 -801.792
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.592.664 3.405.932
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
36.997.119 26.322.622
Net Dönem Karı veya Zararı
15.947.985 10.861.229
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.251.599 44.711.557
TOPLAM KAYNAKLAR
95.724.409 63.027.671
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 -342.264 3.219.200 17.224.519 11.297.233 36.322.254 0 36.322.254
Transferler
186.732 1.110.501 -11.297.233
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-459.528 10.861.229 10.401.701 0 10.401.701
Dönem Karı (Zararı)
10.861.229 10.861.229 0 10.861.229
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-459.528 -459.528 0 -459.528
Kar Payları
-2.178.539 -2.178.539 0 -2.178.539
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
166.141 166.141 0 166.141
Dönem Sonu Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 -801.792 3.405.932 26.322.622 10.861.229 44.711.557 0 44.711.557
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 -801.792 3.405.932 26.322.622 10.861.229 44.711.557 0 44.711.557
Transferler
186.732 10.674.497 -10.861.229 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
592.057 15.947.985 16.540.042 0 16.540.042
Dönem Karı (Zararı)
15.947.985 15.947.985 0 15.947.985
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
592.057 592.057 0 592.057
Dönem Sonu Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 -209.735 3.592.664 36.997.119 15.947.985 61.251.599 0 61.251.599
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.947.985 2.383.584 8.781.196 1.580.006
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-209.735 -32.198 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-258.513 -41.442 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
48.778 9.244 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
48.778 9.244 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-209.735 -32.198 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.738.250 2.351.386 8.781.196 1.580.006
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.738.250 2.351.386 8.781.196 1.580.006
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953603
BIST