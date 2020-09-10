***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.09.2020 14:21
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 27.07.2020
Genel Kurul Tarihi 10.09.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.09.2020
Ülke Türkiye
Şehir BALIKESİR
İlçe EDREMİT
Adres Yolören Mah. Aşağı Kümeevler Sok. No:37
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor' unun okunması.
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket' in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 - Şirketin 2019 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin 30 Eylül 2020 tarihini geçmemek kaydıyla belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
8 - Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi konusunda bilgi verilmesi.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2020 yılı bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
10 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki verilmesi.
11 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ÇAĞRI METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 V E K A L E T N A M E.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 10.09.2020 günü yapılmıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 YILI SUMAŞ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 2019 YILI GENEL KURUL HAZİRUN ÇETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin10/09/2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tutanağı ve hazirun çetveli ekte yeralmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874394
BIST