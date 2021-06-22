***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 22.06.2021Genel Kurul Tarihi 29.07.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2021Ülke TürkiyeŞehir BALIKESİRİlçe EDREMİTAdres Yolören Mah. Aşağı Kükümeevler Sok. No:37Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi.2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi.3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor' unun okunması.4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket' in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.6 - Şirketin 2020 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin 25 Ağustos 2021 tarihini geçmemek kaydıyla belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.8 - Görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yeniden seçilmesi.9 - Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi konusunda bilgi verilmesi.10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2021 yılı bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.11 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki verilmesi.12 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ÇAĞRI METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 V E K A L E T N A M E.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 22/06/2021 tarihli toplantısında, 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere 29/07/2021 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943542BIST