***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Karalarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 02.03.2022Genel Kurul Tarihi 21.04.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.04.2022Ülke TürkiyeŞehir BALIKESİRİlçe EDREMİTAdres Yolören Mah. Aşağı Kümeevler Sok.No:37Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi.2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi.3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor' unun okunması.4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket' in 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.6 - Şirketin 2021 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri sona ermiş olduğundan üç yıl için Yönetim Kurulunun seçimi.9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2022 yılı bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.10 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki verilmesi.11 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ÇAĞRI METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 V E K A L E T N A M E.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 21.04.2022 tarihinde yapılmış olup Genel Kurul Tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 09.05.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 HAZİRUN ÇETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 21/04/2022 tarihinde yapılmış olan Genel Kurulunda alınan kararlar 09/05/2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027908BIST