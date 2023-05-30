***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.05.2023 09:08
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Gene Kurul kararlarının tescili.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 02.03.2023
Genel Kurul Tarihi 04.05.2023
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.05.2023
Ülke Türkiye
Şehir BALIKESİR
İlçe EDREMİT
Adres Yolören Mah. Aşağı/2 Sok. Sumaş Blok.No:28
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi.
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor' unun okunması.
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket' in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
6 - Şirketin 2022 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2023 yılı bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
9 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki verilmesi.
10 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ÇAĞRI METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 V E K A L E T N A M E.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şİrketimizin 2022 yılı olağan genel kurulu toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 29.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 04.05.2023 tarihinde yapılmıştır ve 29.05.2023 tarihinde tescil erdilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154549
BIST