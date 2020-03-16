***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ İLERİ BİR TARİHE ERTELENMESİ.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimiz Genel Kurul çağrı metninin ilanı için Ticaret İl Müdürlüğüne henüz başvuru yapılmadığı dikkate alınarak Şirketimizin 16.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,Virüs tehlikesi nedeniyle 16 Nisan 2020 Perşembe günü olarak tespit edilmiş olan Genel Kurul toplantımızın ileri bir tarihe ertelenmesine ve oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihinin tespit edilmesine karar verilmiştir.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829190BIST