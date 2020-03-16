***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
16.03.2020 11:45
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ İLERİ BİR TARİHE ERTELENMESİ.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimiz Genel Kurul çağrı metninin ilanı için Ticaret İl Müdürlüğüne henüz başvuru yapılmadığı dikkate alınarak Şirketimizin 16.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,Virüs tehlikesi nedeniyle 16 Nisan 2020 Perşembe günü olarak tespit edilmiş olan Genel Kurul toplantımızın ileri bir tarihe ertelenmesine ve oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihinin tespit edilmesine karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829190
BIST
11:3090.772
En Yüksek
|Değişim
|: -5,06%
|| -4.833,35
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.648
11:306,3695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0400
|Açılış
|: 6,3670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3714
En Düşük
6,2780
11:307,1375
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1045
|Açılış
|: 7,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1524
En Düşük
6,9931
11:30314,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,12
|Açılış
|: 314,41
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,16
|4.582.905
|% 9,43
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,90
|28.958.051
|% 6,23
|
|ISYAT
|2,42
|6.154.408
|% 6,14
|
|DENGE
|0,90
|85.390
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|DOCO
|272,50
|1.053.445
|% -9,98
|
|BRYAT
|44,56
|240.423
|% -9,98
|
|ASELS
|23,94
|217.055.134
|% -5,97
|
|THYAO
|8,68
|178.942.264
|% -5,03
|
|GARAN
|8,47
|144.773.063
|% -5,99
|
|ECILC
|4,16
|86.056.377
|% 2,46
|
|YKBNK
|2,13
|58.100.643
|% -3,62
|
|ODAS
|1,30
|50.136.363
|% -5,80
|
|IHLGM
|0,90
|34.442.347
|% -5,26
|
|YKBNK
|2,13
|58.100.643
|% -3,62
|
|KRDMD
|1,96
|53.042.274
|% -4,85
|
|GSRAY
|1,84
|48.700.224
|% -9,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8505
|7,8899
|% 1,33
|
|Frank
|6,7332
|6,7737
|% 1,61
|
|Riyal
|1,6920
|1,7005
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.533
|1.533
|3,05
|
|Altın Gr.
|313
|313
|2,09
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,07
|14,09
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|2,86
|2,87
|-0,13
|
|B. Petrol
|32,23
|32,23
|-1,62
|