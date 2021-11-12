***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-30.09.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteEDREMİT VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2021 YILI 3. DÖNEM VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi12/11/2021AçıklamalarVergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış olan ekteki 01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ilgili Vergi dairesine sunulmuş olup ekte verilemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977324BIST