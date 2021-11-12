***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
12.11.2021 11:53
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
EDREMİT VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 YILI 3. DÖNEM VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/11/2021
Açıklamalar
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış olan ekteki 01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ilgili Vergi dairesine sunulmuş olup ekte verilemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977324
BIST
12:181.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,46
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
12:189,9371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0338
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
12:1811,3781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0277
|Açılış
|: 11,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
12:18590,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,38
|Açılış
|: 590,88
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,00
BIST En Aktif Hisseler12:16
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,71
|23.097.504
|% 9,72
|
|ATATP
|57,40
|61.980.845
|% 8,30
|
|HEDEF
|3,46
|42.900.485
|% 7,12
|
|OZRDN
|9,03
|18.413.996
|% 6,61
|
|BASGZ
|15,57
|253.858.120
|% -9,95
|
|ADESE
|1,22
|424.386.989
|% -9,63
|
|KZBGY
|32,98
|22.773.649
|% -7,26
|
|ULUFA
|2,41
|57.313.922
|% -6,59
|
|ALMAD
|1,22
|221.764
|% -6,15
|
|PETKM
|7,57
|1.873.560.001
|% -1,05
|
|GARAN
|10,62
|569.745.150
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,48
|430.699.427
|% 0,81
|
|ADESE
|1,22
|424.386.989
|% -9,63
|
|THYAO
|18,00
|411.843.305
|% 1,58
|
|ADESE
|1,22
|424.386.989
|% -9,63
|
|PETKM
|7,57
|1.873.560.001
|% -1,05
|
|ODAS
|1,57
|258.392.283
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,07
|182.724.221
|% -0,32
|
|KRDMD
|7,48
|430.699.427
|% 0,81
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9360
|9,9408
|% 0,38
|
|Euro
|11,3698
|11,3812
|% 0,27
|
|Sterlin
|13,2579
|13,3244
|% 0,45
|
|Frank
|10,7307
|10,7953
|% 0,26
|
|Riyal
|2,6396
|2,6528
|% 0,25
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-12,09
|
|Altın Gr.
|591
|591
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|3.909
|3.968
|-24,00
|
|Tam
|3.891
|3.989
|-22,09
|
|Yarım
|1.881
|1.930
|-10,69
|
|Çeyrek
|943
|965
|-5,34
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,97
|7,99
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,17
|82,17
|-0,70
|