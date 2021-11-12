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***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

12.11.2021 11:53
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
EDREMİT VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 YILI 3. DÖNEM VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/11/2021
Açıklamalar

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış olan ekteki 01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ilgili Vergi dairesine sunulmuş olup ekte verilemektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977324


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