***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
13.05.2022 15:51
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 31.03.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Edremit Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
13/05/2022
Açıklamalar
Vergi Uusul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış olan ekteki 01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ilgili Vergi Dairesine sunulmuş olup ekte verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030154
BIST
16:242.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,02
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
16:2415,4809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0969
|Açılış
|: 15,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
16:2416,0608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0550
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
16:24896,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,48
|Açılış
|: 896,12
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler16:22
|KRONT
|41,80
|40.401.527
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|19.529.225
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|270.674.779
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|5.059.260
|% 9,95
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|2.516.666
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,70
|142.729.963
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.779.588
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|223.330.099
|% -9,95
|
|THYAO
|42,18
|2.655.561.155
|% 0,76
|
|SAHOL
|19,36
|2.025.107.777
|% 2,16
|
|SISE
|19,80
|1.573.923.481
|% 1,02
|
|KRDMD
|15,60
|1.051.291.634
|% -1,08
|
|TUPRS
|254,70
|945.945.120
|% 0,95
|
|DOHOL
|3,80
|903.428.945
|% 4,40
|
|KARSN
|5,27
|719.743.867
|% 3,33
|
|EKGYO
|2,68
|349.173.077
|% 0,37
|
|SAHOL
|19,36
|2.025.107.777
|% 2,16
|
|YKBNK
|4,56
|402.377.272
|% -0,44
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4662
|15,4820
|% 0,64
|
|Euro
|16,0548
|16,0803
|% 0,47
|
|Sterlin
|18,8009
|18,8952
|% 0,67
|
|Frank
|15,3869
|15,4796
|% 0,90
|
|Riyal
|4,1148
|4,1355
|% 0,81
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-19,61
|
|Altın Gr.
|900
|900
|0,28
|
|Cumhuriyet
|6.072
|6.164
|-38,00
|
|Tam
|6.038
|6.194
|-45,45
|
|Yarım
|2.919
|2.996
|-21,99
|
|Çeyrek
|1.464
|1.498
|-10,99
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,55
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,27
|10,28
|0,06
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,52
|
Seans Raporu
16:22
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-
16:37BSOKE
Yüzde 4.47 oranında artışla 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 200, 121 adet işlem
-
16:34GSDHO
Yüzde 9.09 oranında artışla 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 281, 312 adet işlem
-
16:33XU100
Endeks 2, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 22, 249.00 milyon TL de
-
16:32DOHOL
Yüzde 4.95 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 236, 209, 245 adet işlem
-
16:31RHEAG
Yüzde 9.66 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 674, 496 adet işlem