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***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

13.05.2022 15:51
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 31.03.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Edremit Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
13/05/2022
Açıklamalar

Vergi Uusul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış olan ekteki 01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ilgili Vergi Dairesine sunulmuş olup ekte verilmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030154


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