***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 09.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)SUMAS, TRESMAS00016 Peşin 0,3000000 30 15 0,2550000 25,5Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 01.09.2020 03.09.2020 02.09.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)SUMAS, TRESMAS00016 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 09.03.2020 tartihli toplantısıda,Şirketimizin, 01.01.2019 / 31.12.2019 döneminde oluşan 11.023.193,60 TL net dağıtılabilir kardan, 6.224.400,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine nakit olarak sermayenin brüt % 30'u oranında olmak üzere 1.867.320,00 TL kar payı dağıtılmasına, kar dağıtım önerisinin ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR PAYI TABLOSU(2019).pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.224.4002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.244.880* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 14.520.354 14.343.832,144. Vergiler ( - ) 3.223.121 3.320.638,545. Net Dönem Kârı 11.297.233 11.023.193,66. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.297.233 11.023.193,6Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.297.233 11.023.193,611. Ortaklara Birinci Kâr Payı 311.220 311.220* Nakit 311.220 311.220* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 1.556.100 1.556.10016. Genel Kanuni Yedek Akçe 155.610 155.61017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 9.274.303 9.000.263,620. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 1.587.222 14,05 0,255 25,5TOPLAMKar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimiz Yönetim kurulunun 09.03.2020 tarihli toplantısında,Şirketimizin, 01.01.2019 / 31.12.2019 döneminde oluşan 11.023.193,60 TL net dağıtılabilir kardan, 6.224.400,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine nakit olarak sermayenin brüt % 30'u oranında olmak üzere 1.867.320,00 TL kar payı dağıtılmasına, kar dağıtım önerisinin ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825369BIST