***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.09.2020 14:33
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 27.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.09.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
SUMAS, TRESMAS00016 Peşin 0,3500000 35 15 0,2975000 29,75
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
11.09.2020 30.09.2020
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
SUMAS, TRESMAS00016 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10/09/2020 tarihinde yapılan 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında, 01.01.2019 / 31.12.2019 döneminde oluşan 11.023.193,60 TL net dağıtılabilir kardan, 6.224.400,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine nakit olarak sermayenin brüt % 35'i oranında olmak üzere 2.178.540,00 TL kar payı dağıtılmasına ve kar dağıtım tarihinin 30 Eylül 2020 tarihini geçmemek üzere belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR PAYI TABLOSU(2019).pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.224.400
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.244.880
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 14.520.354 14.343.832,14
4. Vergiler ( - ) 3.223.121 3.320.638,54
5. Net Dönem Kârı 11.297.233 11.023.193,6
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.297.233 11.023.193,6
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.297.233 11.023.193,6
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 311.220 311.220
* Nakit 311.220 311.220
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 1.867.320 1.867.320
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 186.732 186.732
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 8.931.961 8.657.921,6
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 1.851.759 16,8 0,2975 29,75
TOPLAM
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimizin 10/09/2020 tarihinde yapılan 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında, 01.01.2019 / 31.12.2019 döneminde oluşan 11.023.193,60 TL net dağıtılabilir kardan, 6.224.400,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine nakit olarak sermayenin brüt % 35'i oranında olmak üzere 2.178.540,00 TL kar payı dağıtılmasına ve kar dağıtım tarihinin 30 Eylül 2020 tarihini geçmemek üzere belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874401
BIST