***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KAR PAYI DAĞITIM TARİHİNİN BELİRLENMESİ.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 27.07.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.09.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)SUMAS, TRESMAS00016 Peşin 0,3500000 35 15 0,2975000 29,75Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 23.09.2020 25.09.2020 24.09.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Nakit Kar Payı Ödeme Zaman AralığıNakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)11.09.2020 30.09.2020 30.09.2020Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)SUMAS, TRESMAS00016 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 17.09.2020 tartihli toplantısında 2019 yılı karının dağıtılmasına Genel kurul kararı doğrultusunda 23.09.2020 tarihinden itibaren başlanmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR PAYI TABLOSU(2019).pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.224.4002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.244.880* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 14.520.354 14.343.832,144. Vergiler ( - ) 3.223.121 3.320.638,545. Net Dönem Kârı 11.297.233 11.023.193,66. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.297.233 11.023.193,6Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.297.233 11.023.193,611. Ortaklara Birinci Kâr Payı 311.220 311.220* Nakit 311.220 311.220* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 1.867.320 1.867.32016. Genel Kanuni Yedek Akçe 186.732 186.73217. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 8.931.961 8.657.921,620. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 1.851.759 16,8 0,2975 29,75TOPLAMKar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin 10/09/2020 tarihinde yapılan 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında, 01.01.2019 / 31.12.2019 döneminde oluşan 11.023.193,60 TL net dağıtılabilir kardan, 6.224.400,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine nakit olarak sermayenin brüt % 35'i oranında olmak üzere 2.178.540,00 TL kar payı dağıtılmasına ve kar dağıtım tarihinin 30 Eylül 2020 tarihini geçmemek üzere belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875417BIST