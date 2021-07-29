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***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.07.2021 15:35



***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimizin 29.07.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulunun 2020 yılı Kar dağıtım teklifi ile ilgili verilen önergede net dağıtılabilir kardan nakit olarak sermayenin brüt % 35'i yerine % 45'inin kar payı olarak dağıtılması teklif edilmiş olup,söz konusu önerge Genel Kurul tarafından kabul edildiğinden kar dağıtım tablosu değiştirilmiştir.

Karar Tarihi 22.06.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.07.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
SUMAS, TRESMAS00016 Peşin 0,4500000 45 15 0,3825000 38,25

Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
30.07.2021 25.08.2021

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
SUMAS, TRESMAS00016 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.07.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulunun 2020 yılı karının dağıtılması önerisi ortakların bilgisine sunulmuştur.Kar dağıtımına ilişkin verilen yazılı önergede sermayenin brüt %35 ‘i yerine %45'i oranında kar dağıtılması teklif edilmiştir. Teklif oya sunulmuş ve 01.01.2020 - 31.12.2020 döneminde oluşan 10.759.865,20 TL net dağıtılabilir kardan, 6.224.400,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine nakit olarak sermayenin brüt % 45'i oranında olmak üzere 2.800.980,00 TL kar payı dağıtılmasına ve kar dağıtımının 25 Ağustos 2021 tarihini geçmemek kaydıyla ödeme tarihinin Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR PAYI TABLOSU.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.224.400
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.244.880

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 13.963.025 13.981.893,65
4. Vergiler ( - ) 3.101.796 3.222.028,45
5. Net Dönem Kârı 10.861.229 10.759.865,2
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 10.861.229 10.759.865,2
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 10.861.229 10.759.865,2
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 311.220 311.220
* Nakit 311.220 311.220
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 2.489.760 2.489.760
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 248.976 248.976
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 7.811.273 7.709.909,2
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 2.380.833 22,12 0,3825 38,25
TOPLAM

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimizin 29.07.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulunun 2020 yılı karının dağıtılması önerisi ortakların bilgisine sunulmuştur.Kar dağıtımına ilişkin verilen yazılı önergede sermayenin brüt %35 ‘i yerine %45'i oranında kar dağıtılması teklif edilmiştir. Teklif oya sunulmuş ve 01.01.2020 - 31.12.2020 döneminde oluşan 10.759.865,20 TL net dağıtılabilir kardan, 6.224.400,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine nakit olarak sermayenin brüt % 45'i oranında olmak üzere 2.800.980,00 TL kar payı dağıtılmasına ve kar dağıtımının 25 Ağustos 2021 tarihini geçmemek kaydıyla ödeme tarihinin Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952592


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