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***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

26.11.2020 11:45



***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Pres Çercevesi ve Yongalama Makinası
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Alım Bedeli
970.000,00 Euro
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
% 5,98
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
% 147,26
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 17,31
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
% 89,55
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 15,29
Alım Koşulları
Taksitli olarak 2021 yılının Mayıs ayına kadar ödenecektir.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Mayıs 2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yenileme yatırımı ve verimlilik artışı.
Karşı Taraf
Alman Ve İtalyan tedarikçiler
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Maliyet Bedeli
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık Usulü ile Alış
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

"Şirketimiz yenileme yatırımları kapsamında 420.000 ¬ bedelle yongalama makinası ve 550.000 ¬ bedelle pres çerçevesi satın alınması için sipariş vermiş olup, makinalar 2021 yılı Mayıs ayına kadar fabrikamıza teslim edilecektir."   





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890118


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EGPRO 26,64 49.422.453 % 9,99  
CASA 97,40 1.110.360 % 9,99  
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Altın Gr. 462 462 -0,16  
Cumhuriyet 3.094 3.141 16,00  
Tam 3.078 3.158 18,74  
Yarım 1.488 1.528 9,06  
Çeyrek 746 764 4,53  
Gümüş.Ons 23,38 23,42 0,05  
Gümüş Gr. 5,95 5,96 -0,01  
B. Petrol 47,73 47,73 -0,80  
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