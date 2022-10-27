***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
27.10.2022 16:34
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.' tarafından gönderilen 27.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12158 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk." konulu yazısına istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı husundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074658
BIST
17:493.928
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -48,36
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
17:4918,6092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
17:4918,6354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1350
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
17:49993,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,60
|Açılış
|: 993,82
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler17:49
|FONET
|13,75
|138.884.292
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|89.639.051
|% 10,00
|
|MTRYO
|2,76
|3.227.696
|% 9,96
|
|VERUS
|81,70
|62.092.498
|% 9,96
|
|TUCLK
|21,94
|45.786.365
|% 9,92
|
|DERHL
|6,80
|226.347.006
|% -6,46
|
|GESAN
|154,80
|150.570.227
|% -5,03
|
|KFEIN
|25,80
|41.889.077
|% -4,87
|
|OZRDN
|15,02
|59.830.935
|% -4,63
|
|PCILT
|20,70
|20.535.602
|% -4,61
|
|KONTR
|88,95
|531.292.724
|% 0,51
|
|OYAKC
|16,14
|255.134.813
|% -0,74
|
|BASGZ
|17,05
|249.590.322
|% 0,77
|
|ENJSA
|19,54
|244.624.154
|% 0,31
|
|KCAER
|39,82
|242.808.602
|% 6,47
|
|MOBTL
|3,16
|141.043.854
|% 0,64
|
|CONSE
|7,61
|198.753.309
|% -2,93
|
|SEGYO
|1,72
|37.391.411
|% 1,18
|
|PSGYO
|6,90
|146.537.530
|% -0,29
|
|DGNMO
|5,50
|83.076.638
|% 7,00
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6017
|18,6092
|% 0,01
|
|Euro
|18,6157
|18,6354
|% -0,72
|
|Sterlin
|21,5327
|21,6407
|% -0,14
|
|Frank
|18,7337
|18,8466
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9373
|4,9621
|% 0,10
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-2,03
|
|Altın Gr.
|993
|994
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.660
|6.730
|-38,00
|
|Yarım
|3.245
|3.291
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,57
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,07
|
|B. Petrol
|94,94
|94,94
|1,15
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 46.02 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 224 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 07 kaybederek (% -1.34 ) 3, 465
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, ATLAS, DOBUR, FONET, AYES, ORMA, TUCLK, MTRYO, VKING, ADEL