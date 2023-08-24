***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
24.08.2023 09:17
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.' tarafından gönderilen 23.08.2023 tarih ve E-18454353-100.06-19356 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk." konulu yazısına istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı husundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188884
BIST
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17:597.496
En Düşük
|Değişim
|: -1,40%
|| -106,13
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:5925,8423
En Yüksek
|Değişim
|: -4,95%
|| -1,3470
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:5928,1482
En Yüksek
|Değişim
|: -4,67%
|| -1,3781
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:591.595,24
En Yüksek
|Değişim
|: -4,72%
|| -78,99
|Açılış
|: 1.595,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GARAN
|54,45
|6.895.550.189
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|130.257.695
|% 10,00
|
|YKBNK
|16,94
|15.227.222.587
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|31.418.842
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|DOAS
|285,00
|2.762.208.538
|% -13,11
|
|PCILT
|31,32
|338.460.406
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.234.208.173
|% -10,00
|
|CVKMD
|407,70
|825.480.532
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|232.405.890
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,94
|15.227.222.587
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,10
|14.808.352.990
|% 7,80
|
|THYAO
|231,10
|13.540.830.269
|% -3,59
|
|AKBNK
|30,42
|11.624.540.090
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.694.437.174
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,94
|15.227.222.587
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,10
|14.808.352.990
|% 7,80
|
|EKGYO
|8,38
|5.542.450.719
|% -6,68
|
|SKBNK
|4,08
|2.376.091.223
|% 3,82
|
|AKBNK
|30,42
|11.624.540.090
|% 9,98
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,8365
|25,8423
|% -4,95
|
|Euro
|28,0451
|28,1482
|% -4,67
|
|Sterlin
|32,5029
|32,6659
|% -5,72
|
|Frank
|29,0966
|29,2719
|% -5,65
|
|Riyal
|6,8456
|6,8799
|% -5,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.593
|1.593
|-81,02
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.806
|11.066
|-298,00
|
|Yarım
|5.420
|5.554
|-145,00
|
|Çeyrek
|2.701
|2.777
|-73,00
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59AHGAZ
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 661, 293 adet işlem
-
17:58YYLGD
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 839, 822 adet işlem
-
17:57DESA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 21.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 770, 171 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 46 kaybederek (% -0.44 ) 6, 668
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, GARAN, QNBFB, ULKER, ZRGYO, KENT, TBORG, IZENR, OFSYM, QNBFL