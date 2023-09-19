***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.' tarafından gönderilen 19.09.2023 tarih ve E-18454353-100.06-19951 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk." konulu yazısına istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı husundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196200BIST