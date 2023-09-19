***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
19.09.2023 17:00
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.' tarafından gönderilen 19.09.2023 tarih ve E-18454353-100.06-19951 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk." konulu yazısına istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı husundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196200
BIST
'
18:057.784
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 103,65
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.804
18:0527,0363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0274
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0050
|
27,1347
En Düşük
26,8557
18:0528,8959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0101
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
29,2086
En Düşük
28,4597
18:051.680,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,11
|Açılış
|: 1.680,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.679,51
|
1.687,19
En Düşük
1.669,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|891,00
|53.021.836
|% 10,00
|
|CVKMD
|444,40
|726.219.647
|% 10,00
|
|BURVA
|63,80
|47.117.127
|% 10,00
|
|TARKM
|190,30
|15.076.137
|% 10,00
|
|KNFRT
|21,34
|161.798.591
|% 10,00
|
|INGRM
|486,50
|162.109.136
|% -9,99
|
|SRVGY
|300,50
|152.420.300
|% -9,98
|
|ANGEN
|19,32
|639.716.285
|% -8,17
|
|BRSAN
|720,50
|2.416.204.407
|% -7,63
|
|ALCAR
|942,40
|481.488.584
|% -5,59
|
|THYAO
|218,60
|8.850.216.170
|% 0,23
|
|SAHOL
|55,95
|8.326.713.008
|% 0,27
|
|TUPRS
|144,90
|6.383.594.224
|% 4,62
|
|ASTOR
|136,40
|4.541.317.059
|% 4,12
|
|SISE
|52,05
|3.941.499.438
|% 0,19
|
|EKGYO
|7,89
|2.237.013.771
|% -2,71
|
|ZOREN
|4,67
|891.367.795
|% 1,74
|
|YKBNK
|16,11
|3.000.887.529
|% 1,07
|
|SKBNK
|5,58
|1.030.682.154
|% -3,12
|
|ISCTR
|22,02
|3.500.935.434
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0319
|27,0363
|% 0,10
|
|Euro
|28,8872
|28,8959
|% -0,03
|
|Sterlin
|33,3816
|33,5490
|% 0,08
|
|Frank
|29,9777
|30,1583
|% -0,05
|
|Riyal
|7,1848
|7,2208
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-1,72
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.681
|1,11
|
|Cumhuriyet
|11.330
|11.501
|32,00
|
|Tam
|11.089
|11.164
|-50,00
|
|Yarım
|5.561
|5.605
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.803
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,12
|20,14
|-0,07
|
|B. Petrol
|95,42
|95,42
|0,99
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 62 artarak (% 0.74 ) 6, 755
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CVKMD, ETYAT, ARZUM, VKFYO, ELITE, TETMT, OYAYO, ESCOM, MIATK, CEOEM
-
17:59
NIBAS, ONCSM, UNLU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
GLRYH, INGRM, SRVGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 233 hisse senedinden 174 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 44 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem