***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 10:03
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Y
10:4987.653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -472,02
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.129
En Düşük
86.815
10:496,5052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0558
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5360
En Düşük
6,4403
10:497,2123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0274
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2400
En Düşük
7,1420
10:49339,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,23
|Açılış
|: 339,29
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
340,71
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TDGYO
|1,90
|877.272
|% 9,83
|
|EKIZ
|1,36
|11.359
|% 9,68
|
|TIRE
|5,70
|16.466.926
|% 9,62
|
|IZFAS
|1,52
|15.200
|% 9,35
|
|OSMEN
|7,10
|554
|% 9,23
|
|GLRYH
|2,16
|189.030
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|208.140
|% -9,90
|
|CLEBI
|54,10
|2.794.233
|% -9,76
|
|ETILR
|1,71
|2.418
|% -9,52
|
|QNBFL
|111,90
|991.201
|% -9,02
|
|THYAO
|8,53
|185.782.236
|% -3,72
|
|PGSUS
|31,74
|133.967.386
|% -8,11
|
|GARAN
|7,91
|113.067.425
|% 0,38
|
|ECILC
|5,18
|104.947.554
|% 1,97
|
|ASELS
|22,96
|89.467.309
|% -0,69
|
|IHLGM
|0,88
|28.098.241
|% -2,22
|
|IHLAS
|0,46
|10.798.260
|% -2,13
|
|THYAO
|8,53
|185.782.236
|% -3,72
|
|ECILC
|5,18
|104.947.554
|% 1,97
|
|EKGYO
|1,13
|19.059.308
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0036
|8,0438
|% 0,03
|
|Frank
|6,7832
|6,8240
|% 0,38
|
|Riyal
|1,7289
|1,7376
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.621
|-8,40
|
|Altın Gr.
|339
|340
|1,52
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,96
|14,00
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|2,92
|2,93
|-0,07
|
|B. Petrol
|26,24
|26,24
|-1,71
|