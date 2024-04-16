***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunca, 15/04/2024 tarihi itibariyle Genel Müdürlük görevinden ayrılan Hilmi Evin Ertür'ün yerine Ayşe Ekşioğlu'nun genel müdür olarak atanmasına karar verilmitir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273076BIST