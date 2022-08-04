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***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.08.2022 17:35
***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi YOLÖREN MAH. AŞAĞI/2 SOK.SUMAŞ BLOK NO:28 EDREMİT/BALIKESİR
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler YOLÖREN MAH. AŞAĞI/2 SOK.SUMAŞ BLOK NO:28 EDREMİT/BALIKESİR


İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
YOLÖREN MAH. AŞAĞI/2 SOK. SUMAŞ BLOK NO:28 EDREMİT/BALIKESİR 0266 3921169 0266 3921197

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
HİLMİ EVİN ERTÜR 3.831.370,99 TRY 61,55
EMİNE TARAKÇIOĞLU 311.220,00 TRY 5,00
SUMAŞ A.Ş. 229.300,96 TRY 3,68
DİĞER 1.852.508,05 TRY 29,76

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HİLMİ EVİN ERTÜR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI-GENEL MÜDÜRLÜK 61.55 Bağımsız Üye Değil
OKTAY BARLASS Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Bağımsız Üye Değil
EMİNE TARAKÇIOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ 5 Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA SABİT ERTÜR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ 0.23 Bağımsız Üye Değil
CENAP ÖZGEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye Değil
NACİ ŞENER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 21.04.2022 İcrada Görevli FABRİKA MÜDÜRÜ Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051941


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CANTE 70,40 113.847.853 % 10,00  
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Yarım 3.333 3.390 -28,00  
Çeyrek 1.671 1.694 -14,00  
Gümüş.Ons 19,89 19,92 -0,27  
Gümüş Gr. 11,45 11,47 -0,16  
B. Petrol 95,20 95,20 1,08  
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