***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi YOLÖREN MAH. AŞAĞI/2 SOK.SUMAŞ BLOK NO:28 EDREMİT/BALIKESİRÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler YOLÖREN MAH. AŞAĞI/2 SOK.SUMAŞ BLOK NO:28 EDREMİT/BALIKESİRİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksYOLÖREN MAH. AŞAĞI/2 SOK. SUMAŞ BLOK NO:28 EDREMİT/BALIKESİR 0266 3921169 0266 3921197Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)HİLMİ EVİN ERTÜR 3.831.370,99 TRY 61,55EMİNE TARAKÇIOĞLU 311.220,00 TRY 5,00SUMAŞ A.Ş. 229.300,96 TRY 3,68DİĞER 1.852.508,05 TRY 29,76Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHİLMİ EVİN ERTÜR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI-GENEL MÜDÜRLÜK 61.55 Bağımsız Üye DeğilOKTAY BARLASS Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Bağımsız Üye DeğilEMİNE TARAKÇIOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ 5 Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA SABİT ERTÜR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ 0.23 Bağımsız Üye DeğilCENAP ÖZGEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye DeğilNACİ ŞENER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 21.04.2022 İcrada Görevli FABRİKA MÜDÜRÜ Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051941BIST